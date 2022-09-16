鑽石山站啟翔苑旁擬建5層高孔廟　孔教廣場作緩衝　頂層設大成殿

孔教學院近10年前提出，在黃大仙興建首間具規模的孔廟，選址在「居屋2020」項目之一的啟翔苑旁邊。孔教學院近日向城規會提交文件，擬將孔廟由原先的4層，增高一層至5層，並會加設安老院舍和幼兒中心，預料孔廟會在2026年落成。

翻查資料，孔教學院在2013年提出興建本港首間具規模的孔廟，建築預算為5億元，其中兩億會由院長湯恩佳捐出，餘款則會向社會籌募，規劃署亦早已在鑽石山「綜合發展區」 的規劃大綱，將規劃作宗教機構的用地預留予孔廟。

《香港01》已就此向孔教學院查詢，正待回覆。



預料2026年落成 內設安老院舍及幼兒中心

文件顯示，預料2026年落成的孔廟選址在鑽石山綜合發展區用地東部，位處居屋啟翔苑和公共交通交匯處中間，佔地逾7,718平方米，申請興建一座樓高5層的非住用建築物，並會提供兩項社福設施，包括是有223個床位的安老院舍和220個名額的幼兒中心。

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文件提到，即使現有設計較早前的規劃增高一層，但建築物高度仍會維持在主水平基準面上40米，而民政事務局及勞工及福利局均為項目提供政策支持，並擬於擬建孔廟的西面，新增一條24小時無障礙行人通道，以加強龍翔道和彩虹道南北連接，並會提供接駁相鄰的「文化園景大道」的通道。

孔廟和啟翔苑中間「孔教廣場」作為園景緩衝區

根據設計圖，孔廟的最底兩層將會預留作孔教學院，三樓和四樓則會是安老院和幼兒中心，祭祀地點和「大成殿」將設於最頂層的天台，項目亦擬挖建地庫停車場，以提供92個停車位，而孔廟和啟翔苑中間，亦會預留部份空間作「孔教廣場」（Confucian Plaza），作為園景緩衝區（landscape buffer zone）。

孔教學院在2013年已向黃大仙區議會建議興建首間具規模的孔廟。（區議會文件截圖）

翻查資料，孔教學院在2013年已向黃大仙區議會提交文件，建議在現址興建首間具規模的孔廟，形容申請地點鄰近佛教志蓮淨苑、道教黃大仙祠，若在區內興建孔廟，「可促成儒釋道三教鼎立同一區之勢。」

當時的文件提到，孔廟以山東曲阜孔廟為設計基礎，整體佈局以傳統四方格局排列，正中有大成聖殿，東西面各列四城樓，南北面按中軸線建有城門，正門設置「孔聖像」。當時建議的建築總開支預算為5億元，當中有2億元會由孔教學院院長湯恩佳捐出，餘款則會向社會籌募。