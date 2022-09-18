深水埗60年歷史跌打館搬遷　「梁漢文」告別老店料祖傳技術失傳

在深水埗人來人往的鬧市一隅，老字號的「梁財信跌打醫藥局」隱藏其中。平日跌打館內生意忙碌，但店內裝潢、擺設「60年不變」，被形容為「展覽式」老店。



據跌打館的第三代傳人梁漢文醫師指，該店紮根深水埗至今60年，其間從沒裝修，但因水電設備等過於老舊，他們要另覓新舖，並將於月底搬遷；雖然已盡力將舊物搬往新舖，然而舊式老店 的格局、氛圍屆時也未必再能重現。



「梁財信跌打醫藥局」的第三代傳人梁醫師指，該店已紮根深水埗60年。（盧翊銘攝）

跌打舖格局仿如重回60年前 舖內保存大量舊文物

走進「梁財信跌打醫藥局」，時間恍如回到60年前，玻璃櫃內的跌打丸裝飾、牆上的舊照片、證書，以至是地板的紙皮石，全都是見證歷史的舊香港產物。現時主理該店的是已第三代傳人，只見客人一個接一個；待至午膳時間，梁醫師稍閒下來便笑指，自己與一名歌手同名同姓，「梁漢文呀，歌手嗰個。」

年近70的梁漢文醫師表示，「梁財信」是太公的名字，跌打生意亦承傳自此；而玻璃櫃內的舊照片中，當年手叉着腰看老夥記製作膏藥的是他爸爸。但他表示爸爸很早離世，他的跌打手藝反而是跟爺爺梁東海學習，由10來歲開始，一做就是數十年，「為興趣囉，又可以幫到人，扭親、斷骨呀，同呢區啲基層都熟晒，佢哋一講睇跌打就會嚟呢間先。」

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女兒不想學新人難入行 第三代傳人料難有人傳承

作為區內「老字號」，梁醫師指，病人前來大多是扭傷、斷骨等，他由早上7時工作至晚上7時，每日平均有數十個客人。過往他們售賣自家製的跌打丸，但其製作工序繁複，梁醫師說，自30多年前師傅退休後便已停產，店內僅存三盒用作擺設；藥酒則因應《中醫藥條例》規定，只提供給有需要的客人，不能公開當藥物發售。

店舖60年來從沒裝修，至今仍保留了昔日格局，走上閣樓貨倉，還有一個年代更加久遠的船形鐵製藥碾器皿，梁醫師笑稱，藥碾太重搬不動，他從未用過，只將它一直放在原位，近日經友人聯絡之下，知道有博物館有意收留，留待日後公開展出。

他又指，現時已將物品逐少搬往新店，但店內的木櫃、木傢俱因年代久遠「想攞都攞唔到」，即使努力還原，新店的格局、氛圍始終再難重現老店的感覺。梁醫師又透露，女兒對跌打不感興趣，新人做跌打又要先考中醫，他的祖傳技術很大機會就此失傳，「可惜但都冇辦法啦。」