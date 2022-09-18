施政報告｜逾半受訪基層促政府優先跟進通關　冀解決住屋失業問題

行政長官將李家超於下月19日發表任內首份施政報告，香港社區組織協會今（18日）公布基層市民對行政長官首份施政報告的期望的調查，結果顯示56%基層巿民認為恢復中港過關，是政府目前最應優先跟進的政策，並期望李家超在任內首份施政報告提供適時經濟支援、以及推行中短期住屋措施，以紓緩住屋迫切需求。



香港社區組織協會今（18日）公佈調查結果，56%基層巿民認為恢復中港過關是政府目前最應優先跟進的政策

社協上月調查訪問732名年齡介乎12-69歲的基層市民，約56%受訪者要求盡快通關，逾50%受訪者關注房屋供應情況，冀每年興建35,000個公屋單位，兌現政府「三年上樓」承諾；並期望改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額。

調查亦揭示71.4%受訪者因疫情導致收入減少，47%受訪者表示家庭有成員正處於失業，超過六成受訪者表示有家中成員成員就業不足，促請政府設立短期及失業就業不足援助，將上屆政府曾推行的『臨時失業支援』計劃恆常化，緩解基層勞工困境。

本港早前發生多宗疑因照顧特殊兒童壓力過大而輕生事件，有基層巿民表達憂慮，怕自己成為下一個悲劇的主角。黃小姐表示自己的兒子今年11歲，有過度活躍症，疫情至今多次停課令兒子無法得到適切學習支援，冀將工作津貼及兒童津貼脫鈎：「默書全部0分，網課關係全日靜係望住部機，覺得悶，我都好大壓力，又要煩點生活落去，希望唔好再有悲劇發生。」

69歲的劉先生表示，「綜援」未能為他解困，要問友人借貸度日，「綜援得3600蚊，我交租都交1800蚊，食飯70蚊一餐，真係兩餐飯都食唔到，唔問人借錢點搞得掂！」他補充，希望政府簡化申請資助程序，關注長者及勞工權益。

香港社區組織協會促請行政長官李家超在施政報告回應基層巿民期望，並訂立關鍵績效指標（KPI）納入改善貧窮差距、安老照顧及醫療健康等問題，確切改善由不同政策問題引致及積累的深層次矛盾。