殘疾人士及照顧者團體抵政總請願　批施政報告諮詢方式令人失望

特首李家超領導的政府班子將於10月19日發表第一份《施政報告》，有關注家居照顧服務的團體指今年政府雖有舉辦多場地區諮詢會，卻不設公開報名，未獲邀團體只能單方面向政府提交意見，做法令人失望。有長者、殘疾和照顧者成員今（16日）到政府總部外進行請願，同時提出多項就安老、復康及照顧者政策的建議，促政府正視民間對長期護理政策的意見和需要，推動真正「以人為本」的政策。



「關注家居照顧服務大聯盟」今早到政府總部門外請願，對《施政報告》的諮詢方式表示不滿，同時亦就安老、復康及照顧者政策提出多項建議。（關注家居照顧服務大聯盟提供圖片）

長者批輪候安老服務機制欠透明 引申訴專員公署主動調查

政府今年7月底開始就2022年度《施政報告》展開公眾諮詢，惟有關的地區諮詢會不設公開報名。十多個長者和殘疾人士團體、民間團體和前線社工組織組成的「關注家居照顧服務大聯盟」今早到政府總部門外請願，對有關的諮詢方式表示不滿，同時亦就安老、復康及照顧者政策提出多項建議。其中成員鄺先生指出，長者輪候服務過程十分辛酸，包括去年年中安老服務統一評估機制更新後，分數計法欠透明，令長者擔心無法得到適切服務。

鄺先生又指，政府以「服務劵」透過私人市場提供照顧服務的計劃，長者首先需經歷住戶入息審查，面對私人市場眾多選擇，中度至嚴重缺損程度的長者根本無力處理，而私人市場監管不足，所得服務質素沒有保障。他以社區照顧服務劵為例，其使用率不高，連申訴專員公署亦主動調查，認為政府應公開安老服務統一評估機制評分準則、投放資源於恆常服務而非市場化服務、以及公開計劃檢討報告，並進行公眾諮詢。

65歲或以上殘疾人士須輪候院舍 殘疾長者：做法本末倒置

脊髓炎患者、嚴重殘疾人士李先生則反映，社區上的殘疾人士需要支付日常各樣醫療、復康用品費用，經濟負擔沉重，惟現時大部份復康用品資助均由坊間基金提供，資助用品類別亦有所規限。他又指，現時殘疾人士家居照顧服務不足，但政府為了減輕殘疾人士家居支援的需求，本末倒置地要求65歲或以上的殘疾人士必須輪候院舍，剝削他們居家安老的權利。李先生促政府增加殘疾人士家居照顧服務和緊急服務資源，並重新檢討及調整服務規劃，設立24小時電話熱線提供適切的緊急支援，並設立恆常合適的暫託、暫宿服務。

近年照顧者悲劇時有出現，照顧者支援不足的情況備受社會關注。成員林女士的照顧對象是一名輕度弱智、糖尿病及罕見病小胖威利症的患者，她表示，現時仍然欠缺一個統一的照顧者定義，難以推行全面照顧者支援、保障照顧者的權益；而現時照顧者津貼門檻過高、名額及金額不足，申請更須由政府主動向照顧者發出邀請。

林女士建議，政府應為照顧者提供靈活和彈性的現金津貼，並應降低照顧者津貼申請門檻和取消入息審查，同時要求政府應帶頭設立照顧者一站式支援中心，統整照顧者服務和資訊，免去照顧者四處奔波以尋求資源的不便，真正推行「以照顧者為本」的政策。