本港首推「無聊猿」慈善籌款　主辦單位：慈善數碼化大勢所趨

近年愈來愈多非牟利組織，透過推出非同質化代幣（NFT）擴闊活動推廣層面。鄰舍輔導會在本港首推「無聊猿」數碼藝術項目，鼓勵善心企業登記成為企業義工，帶領員工及客戶一同行善，主辦單位指慈善項目數碼化是業界大勢所趨，亦對籌款有顯著作用，對推動日後各種數碼慈善項目至關重要。



鄰舍輔導會在全港首推「無聊猿」慈善項目

鄰舍輔導會與風靡全球的NFT項目「無聊猿」合作，推出全港首個「無聊猿」慈善項目，創作Whatsapp電子貼圖或Instagram濾鏡（IG Filter），活動今日（24日）在香港NFT拍賣平台兼「元宇宙實體概念店」The Blue Ark中進行啟動儀式。活動由即日起至下月31日，鼓勵善心企業登記成為企業義工領取獨立籌款連結，帶動員工及客戶一同行善。企業經成功登記即可獲「商界展關懷」提名，如捐款達2萬元或以上，可獲獨家「無聊猿」紀念品；最高籌款額的頭三位可分別獲金、銀、銅「無聊猿」獎。活動亦容許以個人名義領取個人獨立籌款連結推廣至個人網絡，鼓勵親朋好友一同參與，支持社會上有需要人士。

鄰舍輔導會籌款委員會主席王英明表示，慈善項目數碼化是業界大勢所趨，亦對籌款有顯著作用，而是次合作可以將鄰舍輔導會的接觸層面進一步推廣至數碼領域，對推動日後各種數碼慈善項目至關重要。

無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club，簡寫為BAYC）是10000隻使用生成藝術創作的獨特卡通猿集合，由 Yuga 實驗室的四位匿名創始人創立，由鑄造以來，BAYC 已經為持有人創造了新的NFT系列、NFT升級，以及一個專屬俱樂部，其 NFT 在蘇富比以340萬美元（折合約2380萬港元）的驚人價格售出。由於無聊猿鑄造出來後很快就賣光了，自發行以來保持一定熱度，其持有人包括加拿大流行歌手小賈斯汀、NBA球星史提芬居里、美國說唱歌手Eminem等名人。