鐵閘壓死女保安｜機電署：巡查油尖旺政府處所同類電閘未見問題

43歲女保安油麻地母嬰健康院當值期間，在停車場關閘時遇上倒塌鐵閘，頭骨盤骨碎裂，內臟爆裂等多處嚴重受傷，經送院搶救後不治，事件揭發鐵閘兩周前已出現故障，油尖旺區議會日前討論事件，關注事件及建築物同類鐵閘是否安全，獲建築署及機電署回應已即時巡查油尖旺區處所同類敞門鐵閘，未發現問題，惟有區議員不滿涉事政府部門僅書面回覆拒親身出席解畫，「個個部門係係咁做，立法會都唔使再去，以後質詢唔使再答咯。」



路政署：工程合約建造商轄下其他政府處所未安裝同類電閘

油尖旺區議會大會本周二（27日）召開會議，討論油麻地母嬰健康院停車場鐵閘塌下壓斃女保安慘劇。提出議案的區議員李偉峰關注事件發生後，現時油尖旺區內有那些政府建築物與油麻地母嬰健康院屬同款鐵閘，事後是否有專人或專隊巡視政府建築物的安全，並追問調查鐵閘倒塌起因的進度，邀請機電工程署、路政署、建築署及屋宇署代表出席會議。

然而各政府部門未有出席，全部僅以書面回覆，負責涉事母嬰院合約工程的路政署回應油麻地母嬰健康院由中九龍幹線─油麻地東工程（合約編號 HY/2014/08）負責建造，其他由該工程合約建造的政府建築物包括油麻地美沙酮診所、油蔴地公共圖書館及油麻地臨時玉器小販市場。除油麻地母嬰健康院外，上述建築物並無安裝同類型的電動趟閘。署方已安排檢查上述建築物的其他閘門，以確保可安全運作。

署方又稱已事件感到非常難過，並對死者家屬致以深切慰問，署方已即時指示承建商聯同保安公司接觸死者家屬了解其需要，並在可行的情況下提供適切協助。由於事件已進入調查階段，署方現時不宜提供與事件相關的進一步資料，以免影響相關部門的調查工作。

建築署及機電署回應已聯合檢查油尖旺區下政府處所轄下同類電動敞閘，以保障公眾安全及釋除疑慮，其他部門如屋宇署稱政府建築物不屬《建築物條例》及署方規管範疇，無法提供任何資料。

可惜幾個部門都唔嚟，一如以往… 我諗個個部門係係咁做，立法會都唔使再去，以後質詢唔使再答咯！ 油尖旺區議員李偉峰

政府部門書面回覆未派員出席 李偉峰：以後質詢唔使再答

李偉峰在會上狠批無政府部門主動就事件出席解畫，「可惜幾個部門都唔嚟，一如以往… 我諗個個部門係係咁做，立法會都唔使再去，以後質詢唔使再答咯！」

區議會主席林健文則關注社署有何措施協助死難者家屬，畢竟43歲女死者需要照顧年邁母親，值得社會同情或關心，希望民政處代答。

唯一在席的民政處代表回應，處方與其他政府部門一樣關心事件及受害人情況，已轉介社會人士幫助，據知死者家屬接受幫助，事件正在跟進中，暫時不用太擔心死者家庭的福利需要。

事發今年8月15日傍晚時分，女保安員魏玉筠（43歲）在油麻地母嬰健康院當值期間，欲關上一道約4.7米乘2.5米的鐵製車閘時，鐵閘突然塌下，她走避不及，當場遭鐵閘壓中，失去知覺，附近數名保安員慌忙報警，並合力將鐵閘抬起，魏事後頭骨和盤骨碎裂、手部骨折、內臟爆裂，經送院搶救後最終不治，遺下同住的75歲母親。