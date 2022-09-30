6間牙科街症推午夜登記安排　局方：自助派籌機或電話預約不理想

牙痛慘過大病，由於私營機構收費不菲，市民對公營牙醫服務需求殷切，但名額嚴重不足，過往出現長者或基層巿民通宵輪候至天亮的場面，衞生署今月初在6間政府牙科診所推出「初步登記」安排，由職員在當日凌晨起為輪候人士初步登記個人資料，減少排隊時間，有區議員建議推出牙科醫療券，資助長者及弱勢市民；或參照免試輸入海外西醫的做法，修例加強引入海外牙醫，以盡快增加本港牙醫人手。



衞生署九月初推「初步登記」安排 區議員：做法不理想

九龍城區議員李德成在區議會社會服務委員會中表示，今年9月初，政府推出「初步登記」安排，合資格市民可於診所提供服務當日午夜12時起初步登記，早上才須於原定派籌時間返回診所正式取籌和正式登記，免通宵排隊，當中觀塘及九龍城牙科診所在今月14及15日推行，有關安排原為免卻市民通宵輪籌之苦，但做法並不理想，一方面成功取籌人士要來回2次診所排隊，而未能獲取籌的市民，輪候多時才發現撲空，要等待下一次派籌的日子，對長者及求醫者造成多番折騰。

他提出政府當務之急加強公私營合作，主動採購私營牙科服務，建議推出牙科醫療券，資助長者及弱勢市民；同時增加本地牙醫的學額，建議參照免試輸入海外西醫的做法，修改法例加強引入優質海外牙醫，以盡快增加本港牙醫人手。另外，衞生署亦應增聘牙齒衛生員和牙科治療師，以減輕現役牙醫工作負擔，擴闊更多基本牙科服務。

潘國華表示，即使新措施在凌晨執行，長者登記後已是凌晨時分，乘坐公共交通工具回程有困難，建議再提早數小時至前一晚的八至九時進行登記，方便長者完成手續後返家。

左滙雄形容飽受牙痛困擾的長者為「無牙老虎，無牙又老又苦」，政府有需要增加資助名額、 金額及降低受惠年齡，希望新的《施政報告》「落多啲墨水」，向長者提更多實則性支援，讓他們安享退休生活。

醫衞局每年增10個牙科培訓資助學額 冀穩定牙醫供應

醫務衞生局及衞生署聯合以書面回應，政府近年已推出一系列針對性的措施，以照顧有特別需要的人士，當局曾研究採用電話預約的可行性，然而發現長者可能在安排下會更難成功獲得籌號。若以預約模式為有需要接受緊急牙科服務的市民，亦未必能夠在當日接受治療。局方亦有探討使用「自助派籌機」，以期改善牙科街症派籌程序，以免市民通宵排隊輪候，但在2間牙科診所試行後，發現運作上有不少困難，效果未如理想。

此外，為了應付對牙科服務與日俱增的需求，政府會在 2022/23至2024/25學年的三年期內進一步增加大學教育資助委員會（教資會）資助的牙科第一年學士學位課程培訓學額由每年80個增至90個，預計未來5年會有約400個牙科畢業生成為註冊牙醫。此外，政府會在2022/23至2024/25學年的三年期，每年提供10個牙科的教資會資助研究院修課課程學額，以確保專科牙醫的穩定供應。

就引入非本地培訓牙醫方面，香港牙醫管理委員會由 2015年起把為非本地培訓的牙醫舉辦的許可試由每年一次增至每年兩次，並優化許可試個別部分的安排和修訂了其成績保留政策，以吸引更多合資格的非本地培訓牙醫在香港執業，促使本地牙科人才更多元化。政府明白公眾對牙科服務的殷切需求，會繼續和各持份者保持溝通，並積極考慮研究引入合資格非本地培訓牙醫的途徑，以期增加有關人手供應。因應人手的需要，衞生署亦已招聘其他輔助牙科職系人員，包括牙科治療師、二級牙科技術員、牙齒衞生員及牙科手術助理員。

局方稱政府會繼續和各持份者保持溝通，聽取各方意見，以期在正進行的2021年口腔健康調查的基礎上，制訂相關措施，促進市民的口腔健康。政府亦會在基層醫療健康藍圖的框架下，檢視把牙科服務作為基層醫療服務的一部分。