牙齒健康｜酸性食物易破壞琺瑯質 牙醫點名4類食物加速牙齒敏感
撰文：健康2.0
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很多人都有牙齒敏感的問題，牙齒敏感雖不是蛀牙但又酸又痛，牙齒就像被電到的感覺，令人相當困擾。
牙醫師點名9種食物容易加速牙齒敏感，最好少碰為妙。
4類食物加速牙齒敏感（按圖👇👇👇）
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牙齒敏感 刷牙、喝冰水都會酸痛
台灣牙醫師黃文龍指出，牙齒敏感是因保護牙齒最外層的琺瑯質遭到破壞，使得牙齒深處的牙本質小管暴露，才會發生牙齒敏感的現象。
黃文龍表示，當牙刷輕輕碰到、喝冰水，甚至只是呼吸一口氣，牙齒突然劇烈酸軟，讓你的眼、耳、鼻、口全部皺成一團，就是非常典型的牙齒敏感。
黃文龍補充，輕微牙齒敏感可以使用抗敏感牙膏、塗抹高濃度氟化物，若無法改善可以藉由雷射、牙齦再生手術或配戴牙套。
▼邊啲食物誘發牙周病？（按圖👇👇👇）
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NG食物加速牙齒敏感
1. 柑橘、檸檬
柑橘、檸檬等柑橘類的水果比較酸，酸性食物更容易破壞琺瑯質，造成牙齒敏感，建議吃完後漱口比較好。
2. 汽水、可樂、啤酒
汽水、可樂、酒精等有碳酸的飲料，容易傷害琺瑯質，並讓口腔處於酸性狀態，造成牙齒酸蝕。
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3. 冰塊、雪條
冰的食物容易讓牙齒敏感，特別冰塊、雪條等又冰又硬，牙齒真的會哭。
4. 骨頭、甘蔗
吃肋排啃骨頭，或是吃甘蔗等比較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至造成牙裂。
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