罕見病患者捐遺體曾被拒收　第五波疫情延長「大體老師」出庫時間

今日正值重陽節，不少孝子賢孫前往墳場祭祖，食環署近年力推綠色殯葬，在不同地點設立撒灰紀念花園，當中包括無償捐贈遺體作醫學研究用途的專區。受到第五波疫情影響，港大生物醫學院承認今年初因食環署火化程序延長及醫科生面授解剖課暫停，以致一度拖長「大體老師」處理程序及出庫時間，部分申請無法處理，目前已恢復正常。有家屬分享患罕見病至親身故後捐贈遺體時，險被2間醫學院拒收的經歷，期望日後有更完善安排，令死者圓夢，又可造福本港醫學界，讓更多病人獲得及時救治。



至親患罕見癌症與病魔鬥足6年 全港只有約400同類病例

位於將軍澳華人永遠墳場的紀念花園，屬食環署其中一個指定綠色殯葬設施，當中撒放骨灰計劃專區由華永會與香港中文大學醫學院及香港大學李嘉誠醫學院解剖學系合作，分別於2013年5月及10月推出「無言老師」及「大體老師」撒放骨灰計劃。專區設有兩項計劃的紀念牆壁，遺體捐贈者功成身退後，親屬便可選擇將遺體捐贈者的骨灰撒放於紀念花園，並分別由兩間大學為「無言老師」及「大體老師」竪立紀念牌匾，表掦他們默默為社會作出的貢獻。

現年約40多歲的簡小姐每逢生日死忌或特別節慶的日子，便會與親友持花束到場拜祭刻在「大體老師」紀念牌匾上的父親，她指父親早年確診與已故蘋果創辦人喬布斯一同患上罕見癌病「胰臟內分泌神經線腫瘤」，這種生速度較慢的腫瘤，全港只有約400宗病例，會毫無跡象慢慢變大，直至患者有腹脹、腹痛等壓迫感，急速變瘦等症狀時，已發展至晚期及擴散至其他器官，父親接受多次標鈀治療無效，與病魔糾纏6年後，63歲撒手塵寰。

她憶述父親曾經在一齣電視劇看到中大醫學院有關「無言老師」宣傳，生前表明死後捐贈遺體至中大作醫學研究，然而當時有較多病人身故關係，中大醫學院以遺體冷藏庫爆滿為由拒收，她隨即轉而向港大生物醫學學院查詢，並告知父親有罕見病病歷，最終獲院方收留，成功捐出遺體作醫學教育用途，直至3個多月後完成解剖及火化程序，安排家屬在將軍澳紀念花園撒灰。

第五波疫情一度影響「大體老師」出庫時間 逝者意願受阻

受到父親影響，簡小姐稱母親亦表明死後捐出遺體作「大體老師」或「無言老師」，支持本港醫學研究，她認為無論對社會或病人均有特殊教育意義，亦支持更多人參與捐贈遺體的做法，惟擔心名額有限，反因冷藏庫爆滿或空間不足，阻窒故人達成崇高意願，淪為死後未能為社會貢獻至最後一刻的靈灰。

除了受死亡個案較多的季節性影響外，疫情亦會令捐贈遺體意向受阻。香港大學生物醫學學院發言人表示，院方儲存大約100具「大體老師」遺體，當中每年平均解剖80至90具遺體作醫學研究用途，然而受到第五波疫情影響，醫科生無法進行面對面第一身解剖實體課，以及火化程序延遲等問題，遺體出庫時間較長，以致無法再接收其他「大體老師」，目前已逐漸回復正常。

發言人又稱，接收遺體與否尚有其他因素，包括遺體死時不能有傳染病、體重不超過80公斤，四肢躺平非無法拗直、死因為自然死亡、沒有嚴重水腫、死者家屬均不反對捐贈安排等，若有意申請者可致電3917 6334或電郵查詢詳細事宜。

綠色殯葬佔全體死亡總人數比例約15.6% 較12年前急增

食環署發言人回應，去年全年本港選擇綠色殯葬為8,018宗，佔全港死亡總人數約15.6%，今年首8個月則有6,614，佔全港死亡總人數約14.7%，較2010年的4.6%比例急增，目前，食環署在其轄下的9個靈灰安置所設有13個紀念花園， 讓市民撒放先人骨灰。靈灰安置所位置包括哥連臣角、鑽石山、和合石、富山、葵涌、長洲、坪洲、南丫島和屯門曾咀。食環署亦一直鼓勵非政府機構和宗教團體在合適地方興建紀念花園。將軍澳華人永遠墳場及薄扶林華人基督教墳場均已分別加設綠色殯葬設施。另外，哥連臣角香港佛教墳場內亦正在興建紀念花園，並於稍後會投入服務。 除了紀念花園之外， 市民亦可申請使用食環署提供的免費渡輪服務或自行安排船隻前往三個指定地點， 分別為塔門以東、東龍洲以東和西博寮海峽以南的海域，撒放先人骨灰，免費渡輪服務現時逢星期六提供。每逢春秋二祭，食環署亦會安排海上追思活動，方便市民前往海域追思逝者。

為進一步推動綠色殯葬，食環署2019年推出綠色殯葬中央登記名冊，鼓勵市民預早規劃身後安排，並登記選擇綠色殯葬的心願。當登記人離世後，其親友申請火化服務時，食環署可從登記名冊知道登記人的意願，並作出適當跟進。截至今年8月，已有逾8,700宗登記。

在推廣使用網上追思服務方面，食環署2010年6月設立「無盡思念」網站，市民可免費為先人設立紀念網頁，並於2018年推出其流動應用程式，方便使用者隨時隨地在網上追思悼念逝去的摯愛親友。截至今年8月，網站已設立了23,600個先人紀念網頁，點擊率約659萬次。