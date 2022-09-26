全港最抵$14海南雞飯　小店與環團推自備餐盒：想疫下長者有溫飽

百物騰貴，14元有肉有菜有飯包飲品？有元朗小店店主有見長者疫下沒有收入，但開支卻有增冇減，大約2個月前與綠領行動合作，只要長者自備餐盒到場，只需14元便可買走一盒海南雞飯，估計每月受惠人數近300人次，店主坦言疫情後期經營困難，就連區內經營十數載的食店老東主亦慨嘆近月「唔係蝕（少少），係蝕到好甘。」但該店仍會堅持14元價格至今年底，冀讓長者每日獲得一頓溫飽。



多間小店與環團一拍即合 推外賣自備餐盒即減價優惠

提供特惠價飯餐的小店位於元朗青山公路的阿伯泰式海南雞專門店，該店自7月中開始，年屆65歲或以上長者只要出示身份證明，便可於每日下午2至6時到場，以特惠價24元購買一盒海南雞飯連飲品，若長者自備餐盒及拒絕塑膠餐具，便可再減10元，即14元買走一盒外賣海南雞飯，餸菜份量不變，每日總名額不限，但一人只限買一盒。現場所見，下午5時起，短短5分鐘內便先後3至4名長者特意光顧，可見甚受區內人士歡迎。

店主盧先生表示，食店大約一年半前先在葵涌商業區內開業，大約半年前搬至現址經營，他本身居住在洪水橋，眼見疫情不但令基層受苦，沒有收入的長者亦深受其害，於是想到用近乎成本價24元推出長者特惠海南雞飯，其後綠領行動在附近舉行全城「絕膠」中行動，與他一拍即合，結果「我平10蚊，佢又平多10蚊」，促成14元海南雞飯的誕生。

14元一盒外賣海南雞飯，有菜有飯包飲料，在疫情顯得尤為珍貴。(莫家文攝)

疫情後期小店經困難 店主：會堅持$14優惠至今年底

他承認，疫情後期小店經營特別困難，「同喺喺度做咗至少10幾年的店主傾偈，呢個月生意係直線向下，連佢都話『唔係蝕（少少），係蝕到好甘』，我都係艱苦經營中。」他稱作為區內街坊，曾目睹長者獲悉自備餐盒再平10元後，寧願徒步返家來回又折返，「一係佢哋生活困難，慳得就慳，一係就係（疫情下）要精打細算過活。」故他會堅持14元長者自備餐盒特惠價至今年年底，期望透過活動讓更多長者過得溫飽。

綠領行動助理項目經理張建業表示，全城「絕膠」大行動包括不同項目，例如目前與30間食店合作，只要巿民自備餐盒到場外賣即減4元，相關差額由香港交易所慈善基金贊助，預計項目營運至明年3月，每月受惠人次大約為400至500人，年齡不限，至於阿伯海南雞飯的減10元自備餐盒優惠是舉行活動中途加入合作，估計每月受惠長者人次約近300人，期望向長者培養自備餐盒的環保意識，逐步達致全民減少塑膠廢物的目標。

全城「絕膠」大行動中「叫外賣走餐具」的小店名單詳列於facebook官網中，有興趣可自行瀏覽https://bit.ly/nomoreplasticeateries了解。