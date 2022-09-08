移民潮｜長者度首個「膝下冇兒」中秋節　機構推元宇宙運動解寂寥

中秋節將至，但近年移民潮之下，不少長者因子女移民外地，未必再如往年般可與家人團圓慶祝；加上疫情持續多時未止，留港的長者如何能排解寂寥？近日就有機構推行元宇宙跨代運動體驗，長者透過「打機」方式，隔空與身另一方的年輕義工同玩遊戲，在搶包山、划龍舟的過程中設有通話功能，促進雙方可溝通、傳遞關懷。有長者試玩過後坦言「好好玩」，又指即使兒子選擇移居外地，仍會抱持正面心態面對人生，「見到佢哋過咗去係開心，咁我都會好開心！」



長者初接觸元宇宙概念 在屏幕上跨代互動

近年「元宇宙」概念備受關注，由香港中華基督教青年會推行的賽馬會「喜動傳承」社區運動計劃，利用元宇宙讓長者和年輕人能於不同地域及單位進行跨代互動。這天一班長者來到中心，在年輕義工協助之下試玩各種具傳統及懷舊元素的運動遊戲，只見他們戴上手環後一起站到特製螢幕前，便有如置身在現實場景之中，化身龍舟、搶包山健兒努力爭取分數。

年過80的羅女士指，過往她每天最少運動3小時，「氣功、太極、拉筋、跳舞……落公園成班人一齊做。」但疫情下公園關閉，她少有外出，形容生活「都幾鬱悶」，甚至連過往愛聽的粵曲，近期都有「興趣淡咗」之感。羅女士又指，平日有參與長者中心活動，例如過往中秋節會到中心與友人猜燈謎、吃點心，去年則參加網上興趣班學做飾物等，但也不多與科技接觸；對於在元宇宙中做運動，她認為十分刺激，「未見過咁先進，樣樣都好得意。」

首年兒子不在身邊的中秋節 透過WhatsApp維繫感情

另一位前來試玩的Amy則是一位「Young Old」，其獨子去年移民後，Amy也坦言起初會感到不習慣、不捨得，但她形容自己正面，一直以來都為自己安排很多節目。「唔需要諗到咁灰嘅。」Amy表示，反正孫兒中文不好，在外地讀書反而很快習慣，平日不時會跟兒子視像通話，也會與孫兒透過WhatsApp聯絡。她指，見到兒子一家生活愉快，自己也感到欣慰。雖然今年是第一年兒子不在身邊的中秋節，但Amy和丈夫兩老不感寂寞，「唔同阿仔、孫仔食飯，我咪同老公去鋸扒囉！」

在中心另一邊向長者示範如何「隔空」在元宇宙中與他人溝通的，是年僅20多歲的運動義工Tommy。他表示，去年暑假在Facebook上得知機構正在招募新興運動義工，因此便加入了當義工，早前也曾上門派物資等。Tommy認為，元宇宙運動遊戲與平日「打機」有少許不同，但相關技術也不難掌握，又指如有科技作為媒介，可以與長者增加話題，不同年齡層之間也更易熟絡。

（左起）香港中華基督教青年會- 賽馬會「喜動傳承」社區運動計劃項目總監鄧永昌、羅女士、Amy和運動義工Tommy。（呂諾君攝）

「疫情下有部分長者冇咗動力，唔想做運動，身體愈來愈差。」香港中華基督教青年會- 賽馬會「喜動傳承」社區運動計劃項目總監鄧永昌指，眼見社交距離措施令長者社交活動減少、外出運動的時間大減，因此推出「邊做運動、邊做義工」的跨代交流計劃。他們與本地創科公司合作，用了8個月時間研發這套運動遊戲系統，「唔想淨係拎住部Ipad，希望喺虛擬世界可能達成扒龍舟、搶包山等心願；用互動遊戲方式，保持長者嘅運動。」他又指，相關系統和儀器可以帶入不同長者中心，而現時亦歡迎不同團體申場讓長者來到中心試玩。