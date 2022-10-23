不同能力學生為「小龍馬」着色　馬會應家柏：推廣平等共融

賽馬會今年夏天起支持由知名藝術家馬興文發起的一系列「小龍馬」活動，作為慶回歸其中一個項目，同時為社區注入創意，不同能力的學生今日（22日）齊集海洋公園水上樂園的「小龍馬藝術館」，於開幕禮上為「小龍馬」雕塑着色。



馬會表示，今天的活動參與了「可持續發展目標世界紀錄」計劃（SDG World Records），以實踐聯合國可持續發展目標 (SDG) 其中一項目標：「減少不平等」。不同能力的年輕人共同為「小龍馬」雕塑着色、發揮創意；活動獲可持續發展目標官方裁判員到場見證、並頒發證書。

「小龍馬．創藝傳城比賽」邀請全港學校，包括幼稚園至大學，以及特殊學校的學生，參與創作「小龍馬」，至今已有超過45,000名、來自逾200間院校的學生參加。頒獎禮將於2023年上半年舉行，入圍作品將有機會參與「小龍馬」世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海。

馬會行政總裁應家柏表示，培養年輕人的創意和創新能力，是香港長遠發展的關鍵，今天的活動同時推廣平等及共融。應家柏續指，馬興文的小龍馬藝術作品極具意義，不但發揮年輕人的創意，亦加強馬會與社區的連繫。