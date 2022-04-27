港鐵將軍澳線有望延長？　陳帆︰探討配合將軍澳137區土地發展

政府正研究將軍澳137區的土地用途方案，有立法會議員向運輸及房屋局提出書面質詢，問及當局會否有計劃就將軍澳線作進一步發展，並展開可行性研究，包括將該線延伸至將軍澳137區。

運房局局長陳帆以書面回覆稱，會配合該區土地用途的研究結果，探討將軍澳線的進一步發展。



將軍澳第137區位於將軍澳工業邨以南，之前政府曾指該區為一幅有潛力作大規模發展的市區土地，為探討該區在臨時填料庫關閉後的長遠土地用途，土木工程拓展署及規劃署於2016年12月，委聘顧問展開規劃及工程研究，涉及土地面積約80公頃。

該研究的目的，是檢視第137區的發展潛力和限制，探討將該區長遠用作住宅、商業及其他發展的可行性。

立法會議員林素蔚提出書面質詢，指將軍澳區人口近年急增，市民乘搭港鐵時車廂越來越擠迫，認為有迫切改善該線網絡，以及加密列車班次。她又關注將軍澳線的進一步發展，包括會否延伸至將軍澳第137區。

陳帆：配合土地用途研究結果 探討將軍澳線進一步發展

陳帆回覆表示，土木工程拓展署及規劃署正就第137區的土地用途方案展開研究，局方會配合上述研究結果，再探討將軍澳線的進一步發展。

他又稱，為配合將軍澳線的乘客量變化，港鐵於去年8月，已加強非繁忙時段來往調景嶺站及康城站的列車服務。在第五波疫情前，來往該兩站的大部份非繁時段，列車班次由12分鐘一班，加密至8.2至10分鐘一班。至於平日繁忙時段，康城站來往北角站的班次為6.7分鐘一班。

北港島線及東九龍線規劃進展緩慢 陳帆指均涉技術困難

陳帆亦透露，北港島線及東九龍線的規劃，前者涉及複雜的技術事宜，走線需配合港島北岸新海濱地區的規劃，工程又穿越市中心地底及貼近現有建築物，如中環灣仔繞道及現有鐵路隧道，因此可用的工地面積有限，並增加施工難度，直指各種技術挑戰均需要詳細研究，以制定適切的解決方案。

至於東九龍線，他表示，由於鐵路走線沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，部份路段須深入地底，預計工程會有相當大的技術困難，主要是克服山勢所造成的技術問題。他續指，港鐵就上述兩個項目，正因應政府意見，就可行方案作進一步研究，改善項目的設計。當建議鐵路方案的細節，例如走線、車站位置、落實時間表等完備時，政府會適時公布項目的未來路向。