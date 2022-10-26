九龍城10月中試行小區復修　月底辦簡介會　邀居民參與街區美化

市建局早前曾表示，將在九龍城試行「小區復修」先導計劃，包括為參與業主額外提供一次性的專屬工程費用津貼、協助業主設立維修基金等。

市建局日前發佈文章，指10月中已正式推出九龍城「小區復修」先導計劃，今月底會舉辦簡介會，邀請小區內業主出席了解計劃內容。至於「小區復修」的街區美化部分，顧問公司會舉辦工作坊，邀請小區業主、居民及其他持份者共同參與。



老字號辦館「豐昌」在九龍城開業逾40年。（市建局圖片）

市建局早前訪問了區內部份舖位，其中衙前圍道的辦館「豐昌」，正位處於「小區復修」的範圍內，現已有逾半世紀歷史。

市建局引述老闆鄭先生對計劃的反應正面，若市建局資助業主維修並美化，他會有一定興趣，又指辦館店面經美化後，現舖位可考慮用作收租，「執靚一點當然好。」鄭先生向市建局透露，指大廈兩年前完成了大維修，但工程並不包括維修店舖的招牌和門面，故店舖招牌現已脫漆。

而食肆「Yukkuri」亦開業約一年多。市建局引述創辦人之一的Cammi說，新餐廳選址九龍城，其中一原因是店長對舊區的一份情壞，故不論保育或活化工程，都希望能保留到九龍城的氛圍。

Yukkuri是其中一間新進駐「龍城」的店舖。（市建局圖片）

市建局早前選定九龍城南角道至打鼓嶺道一帶為試點，為樓宇復修需要的建築群，展開為期三年的「小區復修」先導計劃。

透過「小區復修」，市建局除了提供一次性的專屬工程費用津貼外，亦會資助部份年長而欠缺經濟能力的業主，聘用工程顧問檢驗室內單位，並資助工程所需的修葺物料等。此外，市建局亦會應用「地區營造」手法，利用居民意見作為設計藍本，為大廈外牆飾面、地下大堂、地舖店面等進行美化工程。