前北九龍裁判法院變司法教育中心　設導賞團　部份人士可免費睇

位於深水埗的前北九龍裁判法院由善導會活化為「北九·將來」，原建築將變為司法教育中心，保留一號法庭，並重置還原二號法庭作為司法教育場地。善導會總幹事李淑慧透露，活化計劃預計2026年完成，屆時將利用古蹟環境舉辦司法教育活動，並結合深水埗地區情懷、歷史文化元素，延續裁判法院的司法精神及傳統。善導會透露，導賞團需收費，長者、低收入家庭等有需要人士則可免費。



+ 1

兩間法庭可用於模擬法庭比賽

善導會社區教育及預防犯罪服務經理陳淑芳介紹，位於前北九龍裁判法院二樓的一號法庭原址保留，可提供給學生用作模擬法庭比賽、導賞團等功能；同層的二號法庭原貌已拆卸，但會重置法庭令其接近原貌，用作「虛擬法庭」，屆時公眾可透過VR及AR技術，體驗及欣賞復修後的歷史建築特色。

善導會社區教育及預防犯罪服務經理陳淑芳（左一），善導會總幹事李淑慧（左二），善導會副會長、前北九龍裁判法院主任裁判官李瀚良（左三）。（廖雁雄攝）

小型法庭及原裁判官辦公室改作活動室

善導會副會長、前北九龍裁判法院主任裁判官李瀚良則表示，同層的三號及四號庭會用來做為小型表演場地。更介紹道，三樓為原裁判官辦公室，此處設有露台，當年他在此處工作時曾透過露台眺望大埔道風景。活化後，未來將提供更多司法教育資訊、做相關展覽，學生在導賞過程中可學習更多司法知識。

建築四樓的房間原為小型法庭，過往用以審理小型糾紛案件，旁邊就是裁判官辦公室。小型法庭原有設施已被拆卸，活化後房間將會用於舉辦活動。自由藝術職業者可租用活動室場地，所得費用將資助基層學童在此處研習。

預計一年最少為200間中小學做教育活動

善導會將設計不同導賞團路線，亦保留了其中一間羈留室原貌。參觀者可體驗到羈留人士由懲教署帶領上庭的過程。除了公眾可參觀，亦會為學校設立司法教育體驗活動，預計每年至少接待80間中學及120間小學。

法院外空地可做文創市集或展覽

善導會導賞人員介紹，法院北面庭院曾為停車場，羈留人員便在懲教署人員看管下直接落車上庭，確保全程沒有與外界接觸。活化後將邀請深水埗區內文創產品小店鋪前來擺攤，售賣文創商品。而建築一樓將會開設咖啡廳，為市民提供輕食。

將修改兩側門至對稱

前北九龍裁判法院曾經為香港薩凡納設計大學，該校已於2020年停辦。如今建築正門停用，僅使用南北兩側門口進入大堂。李淑慧指，會將兩邊側門修改至對稱，體現法庭莊嚴。

政府撥款1.6億活化 改建及加建工程成本佔五成

政府撥款1.6億元完成活化項目，其中改建及加建工程佔總成本50%，家具和設備成本佔20%，拆卸工程佔2.5%。