政府撥1.6億元活化前北九龍裁判法院　2026年化身司法教育中心

發展局今日（8日）公布，選出由香港善導會提交的方案，以活化第六期「活化歷史建築伙伴計劃」（「活化計劃」）下位於深水埗的前北九龍裁判法院，活化設立一所普及司法教育中心，政府將預留逾1.6億元資助復修工程，另撥備約500萬元資助項目的初期營運開支，可提供超過三十個職位。項目預計2026年完成復修工程，並開始營運，並供市民參觀。▼12月9日 前北九龍裁判法院活化為「北九．將來」項目▼



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項目由善導會活化 圍繞四大主題

前北九龍裁判法院為二級歷史建築，將由香港善導會活化為「北九．將來」。項目將設立一所普及司法教育中心，以延續裁判法院的司法精神和傳統。項目亦將以這幢建築為起點，連繫社區及區內文物古蹟，連結新舊文化財產，以推廣本地文化及創意藝術。項目將圍繞「普及司法教育」、「香港情懷文化」、「良深伙伴」和「休閒生活」四大主題，為公眾舉辦各類活動。

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項目預計2026年完成

發展局表示，項目預計於2026年完成復修工程，並開始營運。歷史建築大部分範圍將開放予市民參觀，亦會舉辦免費導賞團及開放日，提供更多機會予市民欣賞這幢歷史建築和享用其設施，以提高市民對保育及活化歷史建築的了解和意識。

發展局局長甯漢豪表示，該項目將會為前北九龍裁判法院注入新生命，也為社區帶來裨益。她感謝保育歷史建築諮詢委員會（保諮會）各委員付出寶貴時間，嚴謹和專業地評審申請書，並為這幢歷史建築揀選最優秀和合適的活化方案。

政府撥1.6億元資助復修及500萬元初期運營

政府將預留約1億6,050萬元資助前北九龍裁判法院的復修工程，另會撥備約500萬元資助項目的初期營運開支。項目預計可提供超過30個職位。

保諮會就共接獲的30份申請書作出審核，所有申請書均按五項評審準則評審，分別是彰顯歷史價值及重要性；技術範疇；社會價值及社會企業的營運；財務可行性；以及管理能力及其他考慮因素。