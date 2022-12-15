年度愛心企劃 「毛孩聖誕送暖行動」齊為飢餓毛孩送上聖誕盛宴

一站式寵物用品零售品牌及領養動物社區Whiskers N Paws (WNP)於今年12月8日至明年1月1日策動「毛孩聖誕送暖行動」(Operation Santa Paws) 的年度愛心企劃，趁著普世歡騰的聖誕節期間，呼籲大家在佳節行善，為被遺棄及流浪的動物分享愛和與關懷，讓一眾居於動物收容所及庇護站的毛孩也感受到節日的喜悅，享受豐盛的聖誕大餐。



（相片由Whiskers N Paws提供）

愛護動物組織花費龐大 望大眾善心捐款支持

WNP關注到愛護動物組織每年照顧及收容動物的花費龐大，單是用於動物醫療的費用已超過港幣$400萬元，市民的善心捐款對它們能持續服務尤為重要，大眾的長期關注可幫助到更多有需要的動物獲得更安穩的居所和生活。

因此「毛孩聖誕送暖行動」自2013年舉辦至今，每年聖誕均號召全城募捐全新或二手的寵物用品，以及動物糧食及零食，捐贈予本地救助流浪動物的組織。今年WNP更將愛心行動升級，除了參與的受惠機構增至16家非政府愛護動物組織外，更特設捐款網站讓愛心善長即時以電子捐款為飢餓毛孩送上節日溫暖。

在活動期間，大家只需登入「毛孩聖誕送暖行動」的活動網頁掃瞄QR Code便可直接捐款到指定愛護動物組織，支援它們的日常營運、購買物資及照顧動物需要。

（相片由Whiskers N Paws提供）

捐贈糧食及零食 為毛孩送上聖誕大餐

除捐款支持外，市民更可在全港各區將動物糧食及零食送給收容所動物。WNP將在全港各區設立多個收集站，遍佈食肆、寵物用品商店、動物診所等地方，當中亦包括首次支持「毛孩聖誕送暖行動」，位於西灣河蘇豪東SOHO east海濱美食區的7大食肆和西營盤動物治療及復康中心HEAL Animal Wellness and Rehabilitation。而有關收集站網絡將不斷拓展，詳情可按此參閱活動網頁。

此外，在活動期間，大家可將未開封的動物糧食及零食，投進參與機構門外1米高的聖誕煙囱收集箱，收集箱下方還有一隻可愛的毛孩，大家就如聖誕老人，將心意通過煙囱送贈給毛孩。WNP更呼籲家長們可帶同子女到場捐贈物資，趁著聖誕這個充滿愛的節日，教導孩子們學會關懷動物。

而所有收集到的物資經妥善分類後，WNP會按各受惠機構需要捐贈予現居於收容或庇護站的毛孩，在普世歡騰的聖誕節為毛孩送上關心和溫暖，讓毛孩們過上一個充滿愛和暖意的佳節。