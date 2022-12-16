領養代替購買︱朗豪坊聖誕辦領養日　給毛孩一個家

趁著今個聖誕，朗豪坊夥拍本地非牟利組織—香港拯救貓狗協會於12月18日（星期日），在朗豪坊Eaton Club舉辦商場首個「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」，鼓勵大眾以領養代替購買。此外，朗豪坊更致力打造對寵物友善的購物環境，場內新設立寵物車借用服務，逾130個商戶響應支持，歡迎寵物進店與主人一同購物。而「Chill Fluffy」期間限定店亦同步發售全新Fluffy Festival系列寵物產品，喜愛動物的人士絕對不容錯過。



朗豪坊夥拍香港拯救貓狗協會辦「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」

香港拯救貓狗協會，一直致力為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務。今次朗豪坊特別邀請與其合作，並贊助場地， 舉辦「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」。讓有意領養家庭新成員的人士能親身到場與毛孩們互動，更可即場向義工團隊了解動物的背景及辦理領養申請。是次領養日為免費入場，當日的入場人士凡即場登記成為LP CLUB會員，更可獲贈電子券乙張。同時，朗豪坊亦會代每位新登記會員捐出一份寵物膳食到香港拯救貓狗協會，讓毛孩過上一個溫暖飽足的聖誕。

（相片由香港拯救貓狗協會提供)

打造寵物友善購物環境 逾130個商戶齊響應

朗豪坊表示因關注到本地愛寵人士愈來愈多，希望能打造對寵物更友善的購物環境，故推出「朗豪坊寵物友善計劃」，場內逾130個商戶均響應支持及展示「寵物友善」標誌，以示歡迎寵物進店與主人一同購物。此外，商場設立寵物友善設備，於1樓顧客服務中心設有寵物車借用服務，亦備有寵物尿墊及基本清潔用品供毛孩使用。顧客只需把毛孩放進寵物車或自備寵物袋，便可一起同遊朗豪坊，享受購物同時也能輕鬆照顧到主子的需要。

（相片由朗豪坊提供）

而在聖誕活動「Fluffy Festival」的「Chill Fluffy」期間限定店將會發售全新Fluffy Festival系列的寵物產品。此外，朗豪坊場內的各大商戶亦有推出各種精美寵物用品及以動物為主題的造型商品，讓人寵共享購物樂趣。歡迎各位帶同主子們，趁著聖誕佳節來到朗豪坊這個「毛孩Shopping新熱點」，共度溫馨聖誕。

朗豪坊 x 香港拯救貓狗協會「聖誕節帶牠歸家毛孩領養日」詳情 :

日期：12月18日（星期日）

時間：下午1時至5時

地址：朗豪坊5樓Eaton Club