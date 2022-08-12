名種貓淪為繁殖機器　抵制寵物黑市刻不容緩　領養代替購買非口號

撰文：波奇網
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如果可以養一隻寵物，你會選擇養血統純正的品種寵，還是一隻土土的中華小田園？

很多人喜歡血統純正的寵物，因為牠們長得可愛、好看，而且經過一代代的篩選和培育，性格也相對更加穩定、親人。這很正常，也可以理解，畢竟沒有人不喜歡好看的事物。正因市場所需，品種寵售價較高，很多黑心商販為了賺錢，會讓種公種母不停地交配、生育，哪怕殘疾了生病了，只要子宮還能用就不得解脫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如果有一天，牠們不能生了會被如何處理？

以領養代替購買，才能讓貓狗們不用再成為繁殖機器。

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收容所驚現大批稀有貓咪曾深陷「地獄」般的繁殖場

國外某動物收容所救助了一批貓咪，牠們身披棕色毛髮、骨瘦如柴，只要人們一靠近，就會瑟瑟發抖。有懂行的人仔細觀察後發現：牠們是非常稀有的哈瓦那棕貓！這個品種的貓咪，是1950年人工培養出的小眾品種。因為出現時間短、種族數量少，性格、脾氣也更加的親和，在寵物市場上的價格一直居高不下。

是什麼人，竟然捨得拋棄牠們，而且身體和精神狀況看起來非常糟糕。參與救助的志願者們在一個黑心養殖場發現了這些貓。當時牠們全擠在骯髒的籠子裡，臭氣熏天，連轉身的空間都沒有，雙眼無神、毛髮枯燥，身體周圍飛舞著大量的蒼蠅，看起來和死了沒什麼兩樣。

根據知情人的信息得知，這些小可憐都是黑心老闆的種貓。為了縮短生殖週期，提高「產量」，竟然會給牠們注射刺激發情的針劑，反復生育導致乳腺炎和子宮蓄膿。牠們也並不會得到救治，只有死亡才是唯一的終點。

和不停生育的母貓相比，公貓的命運也沒有好到哪去。這些本應健壯結實的種公，一樣被關在狹窄的籠裡，整天不見天日，無法動彈，甚至需要吃自己的排泄物維持生命。簡直是令人不寒而慄的地獄！

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不遺餘力、耐心救治下肢癱瘓的牠終於找到新家

經過有效治療，大部分哈瓦那貓慢慢恢復了健康，很快就被不同的家庭領養了。但艾瑞克——病況最嚴重的貓咪。牠不僅下肢癱瘓，還有著嚴重的創傷性應激障礙，每分每秒都處在極度驚恐的狀態下，嘴裡不停有白色泡沫吐出。

醫生首先為牠修復後肢膝蓋骨，每天還要花費大量的時間做按摩，進行一系列康復訓練。等到牠可以慢慢站起來後，又為牠安排了水中跑步機訓練一點點激活四肢的力量。幾個月後，牠已經可以慢慢跑跳了！

最關鍵的是，在治療的過程中，艾瑞克終於接受了人們的善意和愛。從那個聽到聲音就會發抖的小可憐，越發的活潑，甚至還會踩奶呢~而想要領養牠的人都有十幾個了。只等醫生宣布牠完全康復，馬上就能去往一個永遠愛牠的家！

利益驅使的寵物「黑市」

「當利潤達到10%時，便有人蠢蠢欲動；當利潤達到50%的時候，有人敢於鋌而走險；當利潤達到100%時，他們敢於踐踏人間一切法律；而當利潤達到300%時，甚至連上絞刑架都豪不畏懼。」
馬克思

寵物市場的暴利和不受法律明確保護的處境，都使得寵物繁育亂象叢生！吃幾塊錢一斤的糧，關在籠子裡不用太大的空間，隨便養到幾個月大性成熟了，就可以用藥物刺激發情、繁育，生下來的小貓小狗隨便賣掉。幾十塊不賠、幾百塊血賺，黑心商人無情的讓牠們生！生！生！等到小可憐們再也不能生育，就直接拋棄在垃圾堆裡，甚至販賣給野味館榨乾最後的價值

在這種環境下出生的幼崽們，被強行注射興奮藥劑，攜帶著一身的疾病被買走，一般一個星期左右就會生病死去。即使僥倖活下來，大多也有後遺症。雖然這麼說有點太片面偏激，但過於便宜的價格，也很難使牠們遇到心善的主人，會帶牠們去花大價錢治病

反正......「幾十塊錢買的，難道要我花幾千看病？」

於是，在暴利與慾望的刺激下，壞人不斷摧殘其他生命滿足自己的慾望。而民眾對「純種」的盲目追求，則更加刺激著產業鏈非法發展！

「沒有買賣，就沒有傷害」

整治寵物黑色產業鏈，需要社會各界的共同努力。市場監管、衛生防疫等部門嚴加監管，相關動物保護法律急需健全。而我們，作為最普通的養寵人，要抵制黑心繁育，領養代替購買。無論是不是品種，牠們都一樣可愛！

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【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】

名種貓為何會淪為繁殖機器？

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