綠色力量環島行 推保育環境生態 實踐「登山不留痕」

綠色力量自1994年起策動「綠色力量環島行」，至今已是第30屆舉行。今年的環島行特別之處在於，除了提供「實體賽」之外，亦同時可以「線上跑」形式進行，讓參加者於線上線下，同踏綠色之路。「實體賽」及「線上跑」分別於2023年1月及2月舉行，現正開始接受報名。



（圖片來源:綠色力量）

世界獨有 港島徑貫穿五個郊野公園 七個水塘

香港的山徑其中一大特別之處在於，大多都靠近市區，非常方便公眾前往。同時亦擁有獨特的生態環境，成為本港自然愛好者的研究寶地。

而「港島徑」便是當中十分具標誌性的城市遠足徑。港島徑共分為八段，全長約50公里。由山頂至大浪灣，貫穿港島五個郊野公園、七個水塘。三十分鐘內可往來市區，與繁忙都市只是咫尺之隔，完全是世界獨有。此外，每一段都有不同的古蹟及生態，非常值得大家親身探索一番。

設「實體賽」與「線上跑」選擇最適合自己的方式

過往兩屆由於疫情關係，「綠色力量環島行」均以「線上跑」形式進行。今年「實體賽」終於回歸，與此同時亦提供「線上跑」，給不同人士選擇最適合自己的方式進行比賽。

（圖片來源：綠色力量）

實踐「登山不留痕」 行山同時保育環境生態

綠色力量多年來一直致力推廣「無痕行山」，鼓勵大眾實踐「自己垃圾自己帶走」、進行垃圾分類回收、減少使用資源等，鼓勵大眾在探索港島徑生態的同時，保育環境生態。

「無痕行山」源自美國，提供一些對遊人的建議，希望培養大眾對大自然的尊重。分別有7大原則，包括充分規劃和準備、應在恰當地方遊覽和露營、妥善處理廢物、保持原有風貌、減低用火的影響、尊重野生動物，以及顧及其他遊人的需要。

今屆「綠色力量環島行」將繼續設有「無痕山人大獎」，所有組別均可參加。參加者於活動期內，上載相片分享如何實踐「無痕行山」，更可獲「無痕行山」套裝，幫助大家輕鬆保育環境生態。

「實體賽」個人／隊制路線及賽制詳情:

日期：2023年1月14日

路程：10公里／25公里／50公里

路線（時限）：

10公里：香港仔郊野公園傷健樂園 → 香港女童軍總會新德倫山莊（4 小時）

25公里：大潭郊野公園2號燒烤場 → 樂聚園 → 大浪灣（8小時）

50公里：山頂 → 大浪灣（13小時）

*綠行組／隊制的隊員需全隊結伴一次過完成，該次完成時間才會納入成績以計算排名。

「線上跑」個人／隊制路線及賽制詳情:

綠競跑：於指定路線和時限內一次過完成路程

綠悠行：一次或多次累積完成路程