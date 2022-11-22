香港島環島徑挑戰12.1起舉行　設競賽休閒兩組　齊探索歷史與郊野

香港島環島徑挑戰是第三年舉辦，參加者可以在2022年12月1日至2023年1月31日期間，以步行或跑步的方式探索（部份）全長65公里的香港島環島徑。所有參加者都會獲得精美禮物包一份及完成證書一張，更有機會嬴得豐富獎品。活動開始接受報名，至2022年1月30日結束。



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今年，環島徑挑戰分兩個組別：休閒組別和競賽組別。休閒組別邀請參加者按照自己的時間和節奏，探索環島徑任何一段、數段或全部8段，同時完成有趣的尋寶遊戲。

【了解8段休閒組路線】

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競賽組別則考驗參加者的速度和耐力。參加者可以從 3 條不同距離的跑道中挑選：一次65公里的海岸跑、15公里的海濱跑或25公里的山地跑。

環島徑挑戰是一項自我引導的活動。參加者需使用免費的TrailWatch應用程式或任何其他遠足或跑步應用程式來記錄旅程，以便向主辦機構出示完成記錄並贏取獎品。獎品將在2023年2月的現場閉幕禮上頒發。

香港島標誌性的環島徑全長65公里，可分為8個階段。環島徑是一條獨特的遠足路線，沿著小徑步行可以探索這座城市豐富的歷史和廣闊的郊野，當然還有優美的海岸風光。

欲了解更多可瀏覽大會網站：https://coastaltrailchallenge.hk/