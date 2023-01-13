復康人士辦「泥到未來」藝術展覽 創作另類陶藝觀賞體驗

《泥到未來》計劃由聖雅各福群會復康服務「藝想」策劃， 獲社會福利署「殘疾人士藝術發展基金」資助，由起至1月6日起至1月29日於 PMQ 元創方，舉行同名陶藝展覽「泥到未來」。展出15位「藝想」的創作者「師傅仔」超過50件的陶藝作品，主題圍繞大自然生物、建築和五感等， 展示「師傅仔」過去三年的陶藝修煉成果，讓公衆親身遊歷「師傅仔」用藝術所創造的世界。



計劃為期三年 鼓勵探索不同的創作方向

是次展覽為《泥到未來》計劃的第三部曲，為期三年的計劃讓「師傅仔」在本地陶藝家的指導下，通過接觸物料、鍛練不同陶藝技巧、探索不同的創作方向，以陶藝作為媒介，繼而邁向陶藝家之路。例如在創作昆蟲作品中，導師先讓「師傅仔」欣賞昆蟲標本、以顯微鏡研究昆蟲結構等，讓他們發現感興趣的內容，然後鼓勵「師傅仔」根據個人取向發展進行創作。

聖雅各福群會復康服務高級經理張文頴表示：「計劃是希望讓一班熱愛創作的復康人士追尋夢想，而藝術創作對於復康人士來說，除了是視覺語言，更是一份成就、一份可以拼搏的事業，甚至推動大眾，重拾對希望的追求。」

創作出另類陶藝觀賞體驗

展覽將兩間相連房間劃分為「日」與「夜」，讓觀眾從「日間」開始，沿途經過小石像、「維多利亞港」和各式各樣的陶瓷貝殼，繼而再走到「夜晚」，透過每件雨聲筒的釉色變換，在夜光中觀賞「師傅仔」以陶藝演繹、延伸甚至改變自然和環境物質的形態。展覽期間亦設有導賞活動，讓「師傅仔」與公眾一同遊歷「泥到未來」的時空。

《泥到未來》計劃藝術顧問暨著名陶藝家羅士廉表示：「每位師傅仔都具創作的意慾及追求，創作過程包括開拓、刺激、感受、沉澱及轉化等，讓他們對身邊事物、環境和大自然有更深入的觀察和體會，轉化成更具個性的藝術創作。」

「泥到未來」陶藝展覽詳情

日期：2023年 1 月 6 日起至 1 月 29 日（年初一及年初二除外）

地址：中環鴨巴甸街 35 號 PMQ 元創方 H506-507

開放時間：中午12時至晚上7時