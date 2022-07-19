台裔陶藝家巧手仿製亞洲家庭常見食品　逼真雕塑敘述美國移民故事

出前一丁、豉油、維他奶、鎮江陳醋等常見的亞洲雜貨，紛紛被美籍台裔陶藝家石函玉（Stephanie H. Shih）以陶瓷保存，成為保質期無限延長的雕塑作品。



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石函玉的父母在上世紀80年代從台灣移民美國，她本人則在美國新澤西州土生土長。在美國長大，她一直探索自己的身分定位：「亞洲固然不是美國移民後代的家，不是我們長大的地方。很多亞裔移民都無法講出流利的普通話、日語、或是韓語，我們的家在美國，但在美國我們也感覺像是異鄉人（be othered here）。我們沒有一個物理意義上的家鄉，沒有一個讓我覺得『我屬於這裡』的地方。對我來說，家鄉存在於我們的對話和共同記憶，這是我很難把思鄉之情與社群本身分開的原因。」

美籍台裔陶藝家石函玉（圖片來源：@stephaniehshih/ Instagram）

這種對於家鄉的想像正是石函玉創作的靈感。她從小就跟著家人包豬肉餃子，所以最初她創作的是陶瓷餃子，逐漸創作了超過一千個陶瓷餃子，作品愈來愈受歡迎，她便將創作延伸至亞洲家庭雜貨為靈感的雕塑。

她從2018年開始創作「Oriental Grocery」（編譯：東方雜貨）系列，以陶瓷仿製亞洲家庭常用的醬料、飲品、食品、甚至於是保健食品或是藥膏，我們常見的李錦記豉油、出前一丁方便麵、丘比特蛋黃醬、維他檸檬茶等食品和日用品都是她的作品原型。

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石函玉在創作前會進行大量研究，比起新包裝，她更喜歡複製舊版的產品包裝，最好是1980至1990間的包裝，也正是美國迎來大量東亞移民的十年。她會花上數十個小時搜尋圖片，並會在Youtube上找舊廣告參考來確保細節準確。為了創作，她甚至曾經在網上購買1990年代的阿華田罐子作為參考材料，收到的罐子裡甚至還有一半的阿華田粉。

石函玉的阿華田雕塑作品（圖片來源：@stephaniehshih/ Instagram）

她所有的雕塑都是手製，先以介於陶器與瓷器之間的炻器作為基底，塗上釉下彩，再根據原型為每項作品上色，要表現出玻璃瓶子或是瓶身標籤的話，她就會特別以高光澤度的釉彩上色。

她表示，作品不單代表自己的童年，亦希望能讓不同的移民群體都找到自己的影子。她有時會在Instagram向關注者徵集他們常用的牌子，希望準確地表現不同群體的生活。她形容這些作品是她的情感載體，不但凝結了她的童年記憶，同時也是她對於美國全球化和殖民主義影響的反思。目前，這個陶瓷系列仍在創作中，最近的Instgram更新顯示她正在製作川貝枇杷露陶瓷為原型的雕像作品。

如果你對石函玉的作品感興趣，不妨到她的網站和Instagram了解更多。