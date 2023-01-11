梁添刀廠招牌大刀今晚告別深水埗　市民冀政府設立博物館傳承下代

屹立深水埗長沙灣道逾半世紀的梁添刀廠「大刀」招牌，將於今晚（11日）清拆，負責人梁先生表示相關工程將於晚上10時後進行。不少市民知道梁添「大刀」將告別深水埗，今午前已趁招牌的最後一日到場「打卡」拍照留念。有市民建議政府應為大型招牌設立博物館：「畀下一代知道香港曾經有過好多好有特色嘅招牌。」



為「大刀」拍照和速繪 盼下一代知道香港曾有過特色招牌

黎先生表示，從媒體報導得悉「大刀」招牌將於今日被清拆消息，深感可惜，故一連兩日特地前來以拍照和速繪的方式為「大刀」留念：「希望用手繪同菲林攝影嘅方式將佢（招牌）紀錄落嚟。」

同時，他亦擔心梁添刀廠斜對面的大型「黃道益活絡油」招牌也慘遭同一命運：「我諗佢應該都一樣無法逃離到被清拆嘅命運。」

黎先生建議政府可作「中間人」把這些具香港街道特色的舊招牌保留下來保育：「政府可以為大型招牌設立博物館，畀我哋下一代知道香港曾經有過好多好有特色嘅招牌。」

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市民知悉有藝術家接收「大刀」感開心

同樣是特地為招牌最後一天留影的呂先生，亦對於招牌將在今晚清拆感到相當可惜：「我明白好多途人會擔心安全問題，但係政府其實係咪可以為招牌作定期檢查同維修，而唔係話一定要拆走晒。」

呂先生對於招牌在清拆後能被本地藝術家接收得以保留下來，感到十分開心：「有人願意保留，都算係一個好好嘅補救方法。」但他認為將招牌掛在街道上和放置在室內始終有分別：「招牌應該係擺係街道畀公眾見得到。」