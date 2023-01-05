公屋單位建築成本平均76萬元按年增16.9%　居屋造價增近兩成

房委會財務小組委員會今日（5日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況。根據房委會最新的財政預測，該會財政儲備料至2027年3月底有497億元。每個公屋及居屋單位的建築成本，則各增至76萬元及90萬元，按年度增加16.9%及18.4%。

委員會主席陳家樂稱，房委會目前財政穩健，亦會審慎理財，暫毋須政府注資，惟隨着下一個5年期公營房屋供應倍增，粗略估算建築開支亦跟隨急增，強論會謹慎理財，確保資源用得其所。



+ 2

房委會預計2023/24年的建築成本為約284億元，按年度增加61%。房委會解釋，受第五波疫情影響，建築材料未能抵港，故本年度建築開支減少，預料需將於2023/24年年度追補入帳。

2026/27年度建築開支406億元增1.3倍

至於5年（22/23年度至2026/27年度）總建築開支方面，按合共興建9.4萬個公營房屋單位估算，則預計達1,472億元。房委會表示，由於未來建屋量大增，將令建築開支成本增加，其中2026/27年度將達406億元，較目前增加131%。下一個5年期則隨公營房屋供應增加，料總建築成本較首個5年期預算的1,472億元，將增逾倍以上。

陳家樂稱，房委會目前財政穩健，暫毋須政府注資，惟隨着下一個5年期公營房屋供應倍增，粗略估算建築開支亦跟隨急增。（林靄怡攝）

公屋單位成本由65萬元增至76萬元

現時政府已在財政儲備預留824億元，作公營房屋發展和相關基建之用。房委會財務小組委員會主席陳家樂表示，房委會現時財政穩健，暫毋須政府注資，惟隨着下一個5年期公營房屋供應倍增，粗略估算建築開支亦隨之急增，惟強調現時僅屬初步估算，暫未能提供實際數字。

至於每個單位的建築成本，房委會表示，興建一個公屋單位建築成本為76萬元，而居屋則為90萬元。比對上一年度的數字，公屋單位成本增加11萬元（去年為65萬元），按年度增加16.9%；每伙居屋成本則增14萬元（去年為76萬元），即上升18.4%。

▼11月15日 居屋2022計劃首天揀樓▼



+ 15

▼即睇今期新居屋▼

