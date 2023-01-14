賽馬會環保樓再獲綠建鉑金級認證　定位環保實驗室　邁向碳中和

商界環保協會早前宣布「賽馬會環保樓」榮獲「綠建環評既有建築」(2.0 版)「綜合評估計劃」。協會營運總監梁志峰表示，近日舉辦多個導賞團，為團體介紹大樓內的綠色建築元素，包括物料選材、廢物管理設施、節水及節能設備、提升室內環境質素的措施，以及天台太陽能光伏板系統等，均想方設法減少能源消耗，實現零碳目標。



能源消耗量指標更同類場所排名前百分之十

位於九龍塘達之路的賽馬會環保樓繼2017年後，再度榮獲「綠建環評既有建築」（2.0）「綜合評估計劃」最高評級鉑金級認證。商界環保協會營運總監梁志峰指，大樓在是次整體評核中獲92分，於六項評估範疇均表現優秀，於「場地」、「用才及廢物管理」、「能源使用」三項範疇更取得超過九成得分，而大樓的能源消耗量指標更在類似場所中排名前百分之十。

商界環保協會：大樓定位為邁向碳中和作出貢獻

商界環保協會作為賽馬會環保樓的業主，於大樓內落實了多項提升資源效率的構思，更新大樓的屋宇設備並積極推動改變大樓使用者的習慣，梁志𡶶表示：「協會將大樓定位為「環保實驗室」，作為商界環保協會的象徵，大樓一直彰顯綠色建築的理念，未來我們將會繼續探索不同的科技，為香港在2025年邁向碳中和作出貢獻。」

環保樓內齊集綠色建築元素 望將來能廣泛應用

為慶祝賽馬會環保樓第二度榮獲鉑金級認證，梁志峰表示，近日舉辦多個導賞團為團體介紹大樓內的綠色建築元素，而值得一提的是，在大樓內，無論從物料選材，再到硬件設備如，廢物管理設施、節水及節能設備、提升室內環境質素的措施，以及天台太陽能光伏板系統等，均想方設法減少能源消耗，實現零碳目標。

梁志峰表示，大樓內一共分為兩層，一樓的展覽廳外牆特意使用全天然水松木製成的吸音板，由於水松的天然特性長短不一，有助增加吸音的表面面積。此外，亦由於水松的生長週期比木材快，符合可持續物料的性質。

梁志𡶶表示為減少在白天使用電燈照明，協會特地為演講廳安裝了一扇大窗戶，希望從毗鄰的展覽廳引入陽光，多加利用天然光作照明，減少電力消耗。（鄧康翹攝）

同時，位於一樓的演講廳內，梁志峰表示為減少在白天使用電燈照明，協會特地為演講廳安裝了一扇大窗戶，希望從毗鄰的展覽廳引入陽光，利用天然光作照明，減少電力消耗。梁志𡶶又補充，演講廳的地毯亦相當環保，當中物料是用廢棄漁網和環保尼龍紗線加工而成。

演講廳的地毯亦相當環保，當中物料是用廢棄漁網和環保尼龍紗線加工而成。（鄧康翹攝）

位於大樓二樓，梁志峰表示，近月來在男洗手間開始試行安裝節水馬桶，每次沖廁僅使用 1.5 公升水，用水量比傳統馬桶減少 75%的污水排放量。梁志𡶶又補充，大樓內安裝的節水馬桶與市面所見的不同，馬桶必須蓋上蓋板才能沖廁，在疫情期間既能減少病毒散播又能減輕都市污水處理設施的負擔。他希望若試驗計劃能成功，大樓內的環保設備能應用到市民的日常生活之中。

梁志𡶶表示，大樓內安裝的節水馬桶與市面所見的不同，馬桶必須蓋上蓋板才能沖廁，在疫情期間既能減少病毒散播又能減輕都市污水處理設施的負擔。（鄧康翹攝）

賽馬會環保樓導賞活動詳情：

商界環保協會歡迎團體預約導賞活動，由協會的專業人士帶領參觀此「環保實驗室」，共同踏上改造空間、促進行為改變的可持續發展之旅。有意人士可按此於網上預約。