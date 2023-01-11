社協推過渡屋賓館計劃第二期　輪18年公屋未上樓單身漢：有覺好瞓

社協「過渡性房屋賓館計畫第二期」於油尖旺區推行，區內12間賓館合共提供66個賓館房間供合資格人士租用，有參與計劃的單身人士稱輪候公屋近十八年，欣喜能參加計劃「起碼有覺好瞓」。他又向今日（11日）前來探訪的房屋局局長何永賢訴說新年願望：「2023年嘅願望係盡快上到公屋。」



出席「過渡性房屋賓館計劃第二期」開幕禮的何永賢稱，政府現時希望從多方面入手，盡快解決基層住戶居住在不適切居所的問題，形容社協今次計劃於疫情下展開，如同一場「及時雨」。



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油尖旺區12間賓館提供66個房間 至今逾70人受惠

社區組織協會於去年獲政府批出1022萬推行「過渡性房屋賓館計劃第二期」，在油尖旺區內物色12間賓館，合共提供66個房間，已有73名合資格人士入住，入住率已達9成。受資助對象主要為劏房、籠屋居民及露宿者等，單位租金為綜援或收入兩成半。

單身人士輪候18年都未獲派公屋單位

今年48歲的梁先生，在去年八月搬進現時賓館單位，他表示自2005年便開始輪候公屋，至今將近18年。搬入過渡屋前曾住在元朗近洪水橋貨櫃屋，他形容居住環境相當惡劣：「因為間屋同廁所分開，有時廁所天花會漏水，要擔住遮沖涼。」他慶幸能參與「過渡性房屋賓館第二期計劃」，能擁有獨立房間和廁所：「起碼有覺好瞓，唔洗日曬雨淋。」

梁先生表示單身人士輪候公屋時間長，希望政府推行的現金津貼計劃能放寛上限，讓中年單身人士都可合資格獲發津貼。此外，他期望政府可以延長賓館居住期限，直至他能成功獲派公屋單位。他又補充，何永賢在探訪時亦詢問他對於新一年的期望：「我2023年嘅願望係盡快上到公屋。」

住戶期望放寛房間內煮食限制

另一位是同樣在5個月前獲派賓館單位的韓先生表示，參與計劃前是住在7人合租的基督教宿舍，一個月租金約$1500元，而現時租金約$2500元。問到韓先生在負擔上會否較之前吃力：「雖然租金較以前貴負擔多咗，我起碼可以有私人空間。」

他又補充，因居住環境變好，令他困擾多年的濕疹問題亦有所好轉，此外，梁先生亦表示因經常出外用餐費用昂貴，期望政府之後能放寛賓館房間的煮食限制。

何永賢：多方面解決基層居住環境問題

何永賢於今日參觀社協於尖沙咀美麗都大廈其中一間參與計劃的賓館，並與賓館持牌人及居民見面。她致辭時感謝社協安排，令她能親身探訪基層居民：「令我可以切身了解到佢哋對於房屋需求嘅迫切性。」

何又提及，房屋局現時希望從多方面入手，盡快解決基層住戶居住在不適切居所的問題，形容計劃於疫情下展開第二階段如同一場「及時雨」：「疫情期間賓館旅客入住率低，令佢哋面對經營上嘅困難，但同一時間住係不適切居所的住房亦好想盡快改善環境。」她表示，兩者加起來可以說是在疫情期間的及時雨。

計劃以「政、社、商」三方合作為基礎

社協副主任施麗珊亦指，賓館地處市區方便基層上班，計劃以政府、社福、商界三方合作作為計劃推行的基礎，期望日後社會有更多持份者參與提供可負擔住屋計劃，供社會上有需要的基層人士及基層家庭解決實際住屋需要。