將軍澳132區填海　保育團體冀保留天然海岸線與政府探討保留方案

政府計劃於將軍澳墳場附近的第132區對出海域填海削坡，提供25公頃土地容納及興建共6個公共設施。香港地貌岩石保育協會主席蔡慕貞今日（2日）在電台節目表示，並非反對此發展項目，而是希望發展的同時保留本港的天然海岸線，指天然海岸線已經所餘無幾，而132區的地貌岩石組合，在香港實屬少見。她希望能夠與政府各部門深入探討保留方案，而非一刀切。



▼1月19日 發展局交代在將軍澳137區填海方案▼



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132區有3種岩石：花崗岩、火成岩及雲英岩

蔡慕貞今日在港台《千禧年代》表示，將軍澳對出約有7公里長的海岸線，其中132區填海佔1.5公里。她指，天然海岸線已經所餘無幾，根據地質工程處的地質圖，132區地貌由1.4億萬年前形成，並由3種岩石，包括花崗岩、火成岩及雲英岩組成，在香港實屬少見。她坦言，「如果可以好好考慮設計嘅話，令到我哋嘅後代可以一一欣賞，唔淨只喺一個人為、人工發展嗰度生長。」

她又指，以往人工石鼓洲填海、中部水域人工島、迪士尼樂園等進行大型興建，皆仍然能保留海岸線，現時暫未有實際方案，但認為可填土減少工作面、臨時綠化，非一刀切填海岸線。她期望政府各部門能夠在發展公共設施，同時能保留天然海岸線，並深入探討保留方案。