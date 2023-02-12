超級焚化爐I·PARK1鍋爐預製組件抵香港 珠海預製重如5座巴黎鐵塔
撰文：孔繁栩
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環保署正在石鼓洲外海人工島興建首座「超級焚化爐」，以處理都市固體廢物的轉廢為能設施I·PARK1，承建商安排「組裝合成」法預製，當中在珠海預製的首個重約6000公噸的巨型機電設備組件經水路運抵香港，組件屬全球同類型組件最大之列，相當於約5座巴黎鐵塔的鋼結構重量。
環保署指出，I·PARK1預計於2025年投入服務，在焚燒廢物過程中「轉廢為能」，每年可輸出約4.8億度電，足夠供10萬戶家庭使用。
環保署表示，於珠海預製的6個鍋爐燃燒組件及6個煙道氣體處理系統組件，總重量達5萬公噸，相當於約5座巴黎鐵塔的鋼結構重量，鍋爐燃燒組件重約6000公噸，屬全球同類型組件最大之列，餘下的11個機電設備組件，將於今年內陸續運抵本港。
預計於2025年投入服務 為10萬戶家庭供電
環保署指出，I·PARK1預計於2025年投入服務，每日可處理3000公噸都市固體廢物。設施在焚燒都市固體廢物的過程中會回收廢物的能源而產生電力，估計全面運作後每年可輸出約4.8億度剩餘電力至公眾電網，足夠供10萬戶家庭使用。
環保署續指，正就選址屯門曾咀中部煤灰湖的I·PARK2安排委聘顧問進行環境影響評估及技術性研究，並會展開全港性選址研究，物色其他適合興建轉廢為能設施的地點，以實現《香港資源循環藍圖2035》和《香港氣候行動藍圖2050》提出達致「零廢堆填」及碳中和的目標。