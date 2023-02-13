中環都爹利街煤氣燈情人節亮燈　邀情侶到場「打卡」

中環都爹利街煤氣燈由煤氣公司負責營運，是香港法定古蹟。煤氣公司為慶祝成立160周年，邀請市民在明日(14日)情人節晚上6點，在煤氣燈亮燈後到場「打卡」。煤氣公司亦在早前舉行「煤氣160．全城Well燈」有獎活動，邀請參加者拍攝特色相片，並每星期選出十位優秀參加者派發獎品。



超強颱風山竹襲港吹爛3盞燈

位於中環都爹利街石樓梯扶手上的第一盞煤氣燈，在1864年12月3日首次亮燈，其後逐步加至4盞。4盞煤氣路燈是本港僅存的煤氣路燈，現仍由原為本港提供街道照明而開辦的香港中華煤氣公司繼續操作。每晚6時至翌晨6時會自動準時亮起，在1979年更被列作香港法定古蹟。

煤氣燈是香港特色景點，不少影視作品都在這地取景，特別是愛情戲。不過它曾近乎成為看不見的歷史，在2018年9月，超強颱風山竹吹襲香港，連帶把4盞煤氣路燈中的3盞燈吹倒塌下，同時有一盞燈的燈罩被吹走。在古物古蹟辦事處，積極尋找專家修復下，令4盞煤氣路燈可在2019年12月23日再度亮燈。

今年是煤氣公司成立160周年，亦邀請市民在明日的情人節晚上6點，在煤氣燈亮燈後到場「打卡」，一同在這景香港公認的浪漫地點「放閃」，留下一個甜蜜回憶。