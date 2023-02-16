膠袋徵費｜環團調查推算全港超市派平口袋減89%　蔬果包膠仍嚴重

新膠袋徵費已於去年底實施，環保組織「綠領行動」巡查54間超市各區分店後發現，超市背心袋、平口袋的派發數量比去年調查時大跌近45%及89%，遠超政府預期成效；惟發現超市蔬果「包膠」情況嚴重。綠領行動促政府將膠袋徵費提高至2元及訂立「減塑指標」。



綠領行動促政府提高膠袋徵費至$2

綠領行動於今年1月至2月期間走訪港九新界超過54間超市實地考察，每間分店逗留約30分鐘，調查3,524位顧客獲取膠袋的情況。

結果發現，新膠袋徵費推行後，平均每小時分別派出26.4個「背心袋」及7.8個「平口袋」，推算全港694間超市全年「背心袋」派發量，由去年1.7億個減至0.93億個，大幅下降約45%；「平口袋」則會由2.68億個減少至0.285億個，較去年下降89.4%。

綠領行動總幹事何漢威指，結果反映新膠袋徵費成效顯著，甚至高於政府預期能減少堆填區膠袋棄置量25%。但他認為仍有進步空間，促政府將塑膠購物袋徵費提高至2元。

綠領行動總幹事何漢威指，結果反映新膠袋徵費成效顯著，但仍有進步空間，促政府將塑膠購物袋徵費提高至2元。（鄧康翹攝）

近三分二顧客有自備購物袋 14%徒手取貨

此外，綠領行動在3,524名的調查顧客中，發現其中有65%顧客有自備購物袋，獲取膠袋的顧客只佔27%，更有近14%更願意徒手取貨。

何漢威表示，在新法例實施下不少市民有更大動機使用自備購物袋，反映出膠袋徵費確實能改變市民的生活習慣。他建議政府應訂下「減膠」指標，以減少八成膠袋為目標，定前檢視成效。他又補充，在調查期間仍發現有超市職員主動提供膠袋予顧客，建議超市應加強前線員工培訓。

三超市76%蔬果有「包膠」疑捆綁式促銷

不過綠領行動於2月亦走訪兩間大型超市其中三間分店，統計206個款式的蔬果包裝情況，發現超市「包膠」問題嚴重，當中近76%款式的蔬果以塑膠包裝，當中有5種蔬果，如草莓、葡萄、藍莓、番薯、車厘子的「包膠」率更達百分之百。

綠領行動公共事務主任蕭穎妍，建議政府應立例禁止不必要包裝，長遠推行包裝法以減少浪費。（鄧康翹攝）

綠領行動公共事務主任蕭穎妍指，蔬果「包膠」大多只為美觀或捆綁式促銷，令超市更易上調貨品價格，謀取更高盈利。她建議政府立例禁止不必要包裝，長遠推行包裝法以減少浪費。