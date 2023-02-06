明日大嶼｜有環團拒出席會議　發展局：有意見可實事求是提出

交椅洲人工島項目備受市民關注，發展局本周一（6日）在社交平台發文表示，繼上周在荃灣區議會簡介項目後，繼續與不同組織及團體會面，包括香港中華總商會等，就初步方案交流意見。



發展局又批評個別環保團體拒絕出席會議，稱感到「十分失望和可惜」。局方期望環團如有意見，可實事求是提出，而不是作出失實的批評，硬指政府「無主動、無諮詢」。



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發展局周一率團隊與香港中華總商會、環諮會及環團會面

發展局表示，本周一率領項目團隊出席香港中華總商會會董會講座，向約80名會董講解交椅洲人工島項目的規劃、工程研究進展及相關初步建議，並就發展需要、策略定位等作深入交流。與會者期望政府分階段為龐大工程做好部署、採用多元化融資策略，並在土地用途上預留彈性。

發展局續指，團隊周一亦在法定環評程序展開前，向環諮會及環團作簡介，並聽取他們的意見。局方稱，感謝與會者提出的寶貴意見，理解環團就填海項目對水流、水質、生態及環境方面影響的關注。

發展局又指，會確保環評研究符合相關的規定，並致力做好規劃及城市設計，透過智慧、環保及具抗禦力的城市策略，應對氣候變化，達致碳中和社區目標，並提升生物多樣性。

個別環團拒絕出席會議 發展局︰十分失望和可惜

至於有個別環團拒絕出席是次會議，發展局表示感到「十分失望和可惜」。局方重申，去年12月底，已向立法會發展事務委員會階段性匯報後，便展開多項公眾參與活動，包括透過網誌、短片、Facebook、研究網站、與不同界別及團體會面，稍後將在多區舉行巡迴展覧。

發展局直言，「如果環團對項目有何意見，我們期望它們實事求是提出」，例如特別在其專長的環境生態範疇。局方又批評環團不只顧挑剔公眾參與的細節安排，甚至作出失實的批評，硬指政府「無主動、無諮詢」，對正在進行的連串公眾參與活動視而不見。

▼2月6日 11個環保及關注團體拒出席「中部水域人工島簡介會」▼



發展局︰不應再停留於討論是否推行

發展局強調，公眾參與活動模式繁多，並不僅公眾論壇一項，又指項目是數年前土地供應專責小組，經過社會廣泛討論，包括舉行多場公眾論壇後，提出的土地供應優先選項之一，政府其在基礎上在2021年開始研究。

發展局認為，不應再停留於討論是否推行，應共謀把項目做好凝聚共識，故期望環團在未來日子，能聚焦於項目的環保議題，作具建設性的討論，局方樂於聽取他們意見。至於項目的公眾參與活動仍會持續進行。