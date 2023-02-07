明日大嶼｜環團斥「三無諮詢」　發展局周四起辦公眾展覽收集意見

交椅洲人工島項目近日再惹爭議，11個環保組織及關注團體拒絕出席發展局的閉門會議，並批評項目為「三無諮詢」。繼局方昨日（6日）在社交平台作出回應，指相關團體可實事求是提出意見，而不是作出失實的批評後，土木工程拓展署今（7日）亦公布，將在周四（9日）起在全港共7個地點舉行公眾展覽，以加強市民認識及收集意見。



▼明日大嶼最新概念圖▼



+ 6

11個環保組織批評政府「三無諮詢」

發展局早前邀請多個環保團體出席本周一閉門舉行的「中部水域人工島簡介會」，惟11個環保組織及關注團體拒絕出席，促當局撤回填海計劃，並批評項目為「三無諮詢」，即無主動公布、無主動諮詢公眾、無公信力。

在七個地點舉行公眾展覽收集意見

發展局轄下的土木工程拓展署公布，將在周四（9日）起，在中環、東涌、屯門、荃灣及天水圍共7個地點舉行公眾展覽，內容包括填海範圍、概括土地用途、策略性運輸基建、可能融資選項，共四方面的初步建議，期望加強大眾對項目的了解，並收集市民的意見。

▼2月6日 11個環保及關注團體拒出席「中部水域人工島簡介會」▼



．2月9日至3月31日 中環展城館



．2月9日至3月31日 東涌社區聯絡中心



．2月10日至16日 中環街市



．2月10日至16日 東涌富東廣場



．2月24日至3月2日 天水圍+WOO嘉湖



．3月3日至3月9日 屯門栢麗廣場



．3月17日至3月23日荃灣南豐紗廠



政府將在周四（9日）起，在全港共7個地點舉行交椅洲人工島項目公眾展覽。（網頁截圖）

冀市民在4月前提交意見

此外，局方表示為方便統籌，希望市民的意見可在3月31日或之前，透過有關網頁（按此）、電郵（info@centralwaters.hk）、郵寄至「香港大嶼山東涌海濱路13號東涌社區聯絡中心」，或傳真（2779 8428）提交。有關活動資料已上傳至網頁（按此），並會不時更新。