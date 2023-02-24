銅鑼灣行人專用區「天眼」命運下周揭曉　區議會定去留

銅鑼灣在2009年發生高空投擲腐蝕性液體事件後，灣仔區議會在銅鑼灣4幢大廈的天台安裝閉路電視，監察高空擲物的情況，有關「天眼」的合約期將於下月底屆滿。灣仔民政事務處最新文件指，區議會可選擇再向機電工程署支付123萬，延續合約為器材提供三年保養，亦可選擇一筆過付約10萬元拆除全部系統。警方表明支持保留系統，以偵查高空擲物罪案。灣仔區議會將於下周二（28日）開會討論。



銅鑼灣行人專用區閉路電視系統位置。（文件截圖）

文件指，現時有在天台安裝「天眼」的大廈包括合亞廣場、麗園大廈、置安大廈和珠安大廈，有關「天眼」在2010年底至2011年初先後投入服務，第一期計劃為期三年，總開支為485萬元，現時的維修保養開支平均每年約80萬元。

灣仔民政事務處指，由「天眼」安裝至今，一直沒有收到任何系統運作相關的投訴，但分別在2012年和2016年接獲警方要求提取閉路電視影像的申請。

文件提到，現時「天眼」已營運到第四期，合約將於今年3月31日屆滿，認為區議會可考慮保留現有系統，但將檢查次數由現時每周一次減至每月一次，機電署初步估算，未來三年的合約期，所需費用為123萬元，即平均每年41萬元，節省近一半開支；另外一個方案則是清拆系統，機電署初步估算拆除費用約9.5萬元。

民政處已就此諮詢警務處的意見，警方表示，銅鑼灣行人專用區一帶行人眾多，認為「天眼」系統對監察、防止及偵查高空擲物的罪案有一定效用，故支持維持系統繼續運作，以保障公眾安全。