元朗南第二期房屋發展集中十八鄉一帶　7成屬公營屋料建1.1萬單位

元朗南發展將成為元朗新市鎮的擴展部份，土木工程拓展署最新文件顯示，元朗南第二期發展可提供逾1.1萬個公營房屋單位，容納3.1萬人，選址將集中在欖堤東路一帶。當局料於2025年展開第二期發展工程的工地平整和相關基礎設施工程，有望2031年完成。



元朗南第二期的擬議房屋發展集中在欖堤東路、欖堤西路和公奄路一帶，該處面向元朗公路，而公路另一邊則為私樓原築、溱柏和新世界發展擬建的私人居屋。（文件截圖）

土拓署和渠務署的文件指，元朗南發展可提供的房屋單位中，約70%為公營房屋單位，第二期發展將可提供約11,500個公營房屋單位，以容納新增約31,100人。根據土拓署的工程研究，擬議房屋發展集中在欖堤東路、欖堤西路和公奄路一帶，該處面向元朗公路，而公路另一邊則為私樓原築、溱柏和新世界發展擬建的私人居屋。

當局亦擬在元朗十八鄉白沙村以南的土地，設鄉村遷置區，以以補償符合資格屋地業主；而可容納棕地作業的多層現代產業大樓及露天貯物場地，則選址在天水圍屏山唐人新村附近及洪水橋，前者亦鄰近豪宅柏巒及柏巒2期的柏逸。

文件又提到，為配合元朗南及附近地區發展，渠務署將會興建元朗南淨水設施，為一所高達三級淨化污水水平的設施，亦配備有機廢物、污泥共厭氧消化設備和太陽能發電裝置以產生更多再生能源。

根據顧問的評估，有部份私人土地將受擬議工程影響而須收回，受影響私人土地內的構築物將被清拆，但未有提及涉及的土地範圍和收地時間表。

當局指，計劃最快在今年年中就擬建工程刊憲，收集公眾意見，若收地計劃獲行會通過，將會盡快向立法會申請撥款，預計可於2025年展開第二期發展工程的工地平整及相關基礎設施工程，並於2031年完成。