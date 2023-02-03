元朗丹桂村綠化帶申建13幢私樓　環團：連同公營屋發展如剷平山頭

政府繼早前改劃元朗丹桂村配水庫以建7幢摩天公屋後，城市規劃委員會近日再接獲新申請，在同一個山頭另外兩幅綠化地帶申請改劃，以建成合共13幢住宅，樓高最高達38層，合共能提供5,601個住宅單位，預料擬議發展會在2035年落成。連同鄰近的擬議公營房屋發展，該區已提出申請的發展合共涉及1.3萬個住宅單位，預料遷入人口將達約4萬人，規模遠超粉嶺皇后山。

長春社表示，政府的改劃如同發出壞訊息，令私人發展商「有樣學樣」，現時擬議發展規模大，如同「剷平成個山頭」，更憂慮發展商會進一步跟隨政府的步伐，申請增加地積比等發展限制，蠶食該區的生態價值，失去了該綠化帶作為與郊野公園和自然保育區的緩衝作用。



+ 13

元朗唐人新邨村綠化地申建6幢住宅

其中一宗申請，申請地點為於元朗唐人新邨村一幅綠化地帶、住宅和休憩用地，鄰近豪宅柏巒和采茵軒，申請人擬改劃作住宅用途，以3.6倍住用地積比興建6幢住宅，樓高最高達38層，預料可提供2,634伙。

另一宗申請則鄰近丹桂村北食水配水庫，鄰近元朗公路，整幅申請地點均為綠化地帶，擬改劃為住宅，同樣以3.6倍住用地積比發展7幢住宅，最高樓高30層，預料可提供2,967個住宅單位。

+ 13

兩個申請項目將分別提供約6,585平方米和約7,420平方米的商業和配套設施，以及4,120平方米的有蓋交通停車場，以發展成一個「均衡及自給自足的社區。」

申請人：與附近不斷更新的土地規劃相符

申請人表示，擬議改劃申請能積極回應政府近期審視「綠化地帶」用地，以作房屋發展的政策承諾，並特別提到，政府已改劃同一綠化地帶的部份地方作公營發展用途，認為今次申請與附近不斷更新的土地規劃相符。

（Google Map截圖）

根據Google Map的衞星圖片，申請地點的丹桂村仍然是綠樹滿布的山頭，除了丹桂村南、北兩個配水庫外，暫未見任何發展。翻查資料，土木工程拓展處日前向城規會申請，擬發展丹桂村南食水配水庫南面的前綠化地帶，並申請增加地積比，以興建7幢最高達60層的摩天公屋，預料可提供7,250伙。政府亦擬在今次兩宗申請地點中間，興建配水庫，意味着，丹桂村一帶將會大興土木。

長春社：增申請地點地積比憂侵害區內生態

長春社公共事務主任周藹銓表示，政府早前已申請增在丹桂村擬議公營房屋選址的地積比，批評是做法如同向發展商發出壞訊息，令發展商跟隨政府的步伐，申請在該生態敏感地帶大興土木，憂慮會有累積性的影響，更擔心發展商會「有樣學樣」，進一步增加申請地點的地積比，侵害該區的生態。

+ 10

她續指，今次兩宗申請合共涉及5,601個住宅單位，連同政府擬發展的7,250伙公營房屋，該處合共將有12,851個住宅單位，以一個單位居住三人計，推算該區將會有近4萬人遷入，將會加劇該區的負荷，公私營的擬議發展的規劃遠超粉嶺皇后山邨的8,865伙。

值得注意的是，周藹銓引述政府在2014年檢視過具房屋發展潛力的綠化地帶中，除了已表明會發展的配水庫以南用地外，另一個選址相信亦在同一個山頭，認為做法如同「剷平成個山頭」，令這個綠化地帶失去緩衝的作用。