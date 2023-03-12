發展局指九龍東CBD2逐步成形　將適時推商業用地

政府在九龍東地區發展第二個核心商業區(CBD2)，發展局今日(12日)表示會適時推出商業用地，以及興建特定設施和配套，例如翻新區內超過26公頃的公共休憩用地等、在「我的九龍東(MyKE)」手機應用程式推出全新功能「暢行助手」，為視障或有需要人士提供室內和室外無間斷語音導航、以及正在興建的啟德體育園。發展局指會鞏固九龍東作為CBD2的地位，當中會參考經濟復蘇步伐、市場承接能力等因素。



商業樓10年增加約九成

發展局今日在其Facebook表示，九龍東的商業樓面面積在過去10年增加了約九成，達320萬平方米，當中包括60多座重建或改裝的私人工廈；連同正在興建或已獲批的項目，區內商業樓面面積將達400多萬平方米，規模與中環核心商業區相若。未來還會有其他商業用地陸續出台，包括啟德發展區內多幅合共提供約91萬平方米樓面面積的商業用地。

發展局表示，規劃署《2018年九龍東商業機構的統計調查》報告，發現約19%位於九龍東的商業機構從事「銀行、金融及保險業」和「地產及商業服務」，相比於2011年統計調查的約6%大幅增加了三倍多。發展局認為九龍東作為CBD2正逐步成長，對提升香港國際金融中心和貿易中心的地位發揮作用。

臨華街遊樂場改裝工程完工 將逐步開放

在商業發展以外，發展局亦會興建特定設施和配套，指局方已完成新建或翻新區內超過26公頃的公共休憩用地，包括觀塘海濱花園和InPARK等；而臨華街遊樂場改裝工程也剛完工，將逐步開放給市民使用；另外亦正逐步落實一套由綠色走廊／連線、行人天橋、隧道及自動行人道組成的綜合行人網絡，優化行人環境。

發展局補充，今年1月在「我的九龍東(MyKE)」手機應用程式推出全新功能「暢行助手」，為視障或有需要人士提供室內和室外無間斷語音導航。同時局方發展觀塘繞道下的「反轉天橋底行動」，亦正推動觀塘避風塘水體共享建議。亦提及正興建的啟德體育園及將於今年稍後分階段落成的九龍文化中心。

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發展局指會以《起動九龍東概念總綱計劃》第6.0版為藍本，逐步實現九龍東成為別具特色CBD2的願景