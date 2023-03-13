將藍隧道｜兩過海巴士線3.20開辦　往中環、小西灣　繁忙時間行駛

將藍隧道（將軍澳－藍田隧道）通車兩個月，一直未設過海巴士線。城巴新巴今日(13日)表示，將於下周一(20日)開辦兩條經將藍隧道及東隧過海的新路線，分別為直達港島東區的694S及直達中西區的690S，全程車費分別為15.9元及16元。兩條路線只會在星期一至五早上及放工時間行駛，每日開4班。



城巴新巴表示，下周一（20日）會安排全港首輛雙層電能巴士，在當日上年8時05分行走首班690S。



城巴今日(13日)表示，將於下周一(20日)開辦兩條經將藍隧道及東隧過海，分別為直達港島東區的694S，及直達中西區的690S。(城巴新巴提供圖片)

694S由調景嶺往小西灣邨

城巴新巴今日(13日)發新聞稿，指將於下周一(20日)開辦兩條經將藍隧道及東隧過海的新路線，分別為直達港島東區的694S，及直達中西區的690S。

694S將會來往調景嶺、尚德、將軍澳市中心、日出康城，經將藍隧道、東區海底隧道及東區走廊，到達、鰂魚涌、太古、西灣河、筲箕灣、柴灣，最後到達小西灣邨。

-由調景嶺站開出的班次服務時間為 星期一至五（公眾假期除外）上午7時50分及8時10分

-由小西灣 邨開出的班次時間為星期一至五（公眾假期除外）下午5時45分及6時05分。

-全程車費為15.9元。

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690S由坑口往返中環

690S將會由坑口明德邨，經將藍隧道、東區海底隧道及東區走廊，連接日出康城、灣仔、金鐘，最後到達中環交易廣場巴士總站。

-由坑口（明德邨）開出的班次服務時間為 星期一至五（公眾假期除外）上午7時50分及8時05分

-由中環（交易廣場）開出的班次時間為星期一至五（公眾假期除外）下午6時05分及6時25分。

-全程車費為16元。

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城巴新巴指，新路線由日出康城直達港島，只需約15至20分鐘；下周一會安排全港首輛雙層電能巴士，在當日上年8時05分行走首班690S。

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