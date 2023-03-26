石圍角小店告急｜延期4.14清場　再有商戶冇得留　街坊尋最後回憶

荃灣石圍角商場大翻新引發的小店告急風波有新進展！原本五間小店被下令本月底清場，近日經多方斡旋後獲延期至4月14日遷走，但再有另外四商戶接通知「冇得留低」。一眾小店老闆面臨與多年心血告別，遺下無盡感歎與唏噓，更要苦惱如何緊急清貨。猶幸有一班熱心街坊一呼百應，連日來幫忙「掃貨」，並與恍如老朋友的小店老闆敍舊，追尋最後的老屋邨集體回憶。



有逾40年歷史、位於半山的荃灣石圍角商場，各處仍保留了舊式屋邨情懷，與山下經過翻新的購物商場大相逕庭。昔日該商場和街市人聲鼎沸，自2021年易手新業主並開始進行大規模裝修工程，分散於邨內四個範圍的小商戶被逼陸續遷出，如今十室九空，剩餘石芳樓仍有商戶營業。不過，石芳樓低層的街市已悉數空置，而其他商戶亦由高峰期20多間，至近年剩下11間，令本來恬靜的屋邨氣氛，更顯冷清和凋零。

上月，裝修清場令終於延伸至石芳樓的商戶，其中五間小店率先收到通知，限期最遲3月31日遷出，於4月1日交還已還原裝修的舖位，幾乎都是邨內的「開荒牛」，分別是「榮華藥行」、「大生文具公司」，還有「彩虹洗衣中心」、「石圍角纖體美容院」和「美雅工藝百貨」。近日，再有四間商戶接獲通知要集體清場，包括「源興辦館」、「豐盛辦館」、電器行和傢俬店，限令5月31日遷出，換言之，在該些店舖結業後，僅餘兩間小店「倖存」。

「時光倒流價」益街坊 「源興」老闆：我唔捨得佢哋

自清場消息傳出，各小店處於最後倒數階段，幾乎每間商舖都在店裏店外密密麻麻地貼上「減價」、「買一送一」促銷字樣，務求盡快清貨。商戶又發起「爭取延遲交還石圍角邨石芳樓商戶舖位簽名運動」，連日都有附近的學生和街坊前來光顧，人流絡繹不絕。

屹立石圍角邨逾四十載的「源興辦館」在石芳樓第二輪清場名單中「榜上有名」，已屆70多歲的老闆黎伯雖然即將跟辛苦經營多年的心血道別，但他對着每一位顧客依然笑意盈盈。《香港01》記者到訪當天，正值放學時間，一班學生蜂擁店內選購零食，又不時有街坊買了餸菜後行經該店，進內只為與黎伯打一聲招呼，黎伯又很隨意地與街坊即席閒話家常，記者在旁聽到他們像家人般的對話，已感受到人情味滿滿。

黎伯稱，其實早已料到被要求遷走的一天，他說：「聽到其他舖頭話要走，其實都預咗會輪到我哋。」熬了40個年頭，經歷過無數風浪，黎伯甚為豁達，但心裏最不捨是與街坊和熟客多年來建立的深厚友誼，「真係唔捨得班街坊，做咗成40年，多多少少都有感情啦。」黎伯語帶婉惜之情。

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黎伯一手建立的辦館儼如「零食王國」，亦是大、小朋友的「尋寶地」，售賣各種汽水和薯片零食，連市面上較少見的懷舊零食都一應俱全，讓70後、80後甚至90後的大朋友重拾童年回憶。包括童年必備的「特大鑽石」戒指糖、太空糖、汽水糖、魚仔餅、嗶嗶糖、沙嗲魚串……幾乎說得出的都應有盡有，最驚喜是售價仍保留着「時光倒流價」，例如汽水糖只需「1蚊雞」便買到3粒，戒指糖只需3元、魚串則售8元。記者曾在經過活化的中環街市看到這些零食商品，打正懷舊旗號，但售價已追上2023年「通脹價」，就好像沙嗲魚串賣20元，足足相差兩倍有多。

黎伯「賣大包」益街坊，提到這些零食「寶藏」更如數家珍，他指並非所有懷舊零食都仍有生產，就好像80年代曾經流行一時的眼鏡朱古力、螢光顏色的醃酸木瓜和寶路薄荷糖，早已停產絕迹市面，而小女孩最愛的戒指糖也不是容易買得到，他解釋：「戒指糖太易溶，通常要天氣凍至有得賣。」

黎伯慨歎，懷舊零食在實體店買少見少，除了因為利潤太低，另一原因是很多零食款式需要大量入貨，代理商才願意接單送運香港，以致大部分連鎖超市和便利店紛紛卻步。當問及黎伯會否在商場翻新後「東山再起」，他搖頭說，當親手交還這個舖位後，決心不再考慮復業，因預計業主會大幅加租，自己肯定無法負擔，「我年紀咁大，要我搬真係冇辦法，搬一次要使成幾萬銀，我冇可能再做。」黎伯歎道。

街坊一呼百應 八方支援救急清貨

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另一間老店「榮華參茸中西藥房」在石芳樓首輪清場名單中出現，本來限令於4月1日交吉，女少東葉小姐向《香港01》表示，本月15日晚，即事件經過媒體報道後翌日，突然收到業主通知同意將搬遷限期延後兩星期，她無奈說：「點都好過冇，但係兩個禮拜都幫唔到啲咩，要清埋啲貨、還原裝修都要用一個禮拜，𠵱家叫多一個禮拜時間畀我哋搬。」她又指，商場翻新不只逼走了一眾小商戶，對附近街坊同樣帶來極大不便，說：「今朝有個阿婆先慘，想話嚟買鹹蛋，我哋話無得賣喇，婆婆即刻喊晒口，話你唔係叫我落荃灣買呀？」

葉小姐又補充，近日經媒體報道後，獲得大量熟客和昔日街坊支持，一呼百應，主動前來購物「清貨」，當中包括已搬到天水圍多年的舊街坊，專程花時間回來光顧，雖然放在舖前的清潔用品仍囤積甚多，但有部分中藥材已清出，足以令她感受到人間有情，她感動地說：「呢啲係真正街坊之間先有嘅人情味，去第二度唔會再搵得到。」

百貨老闆：捱過疫情、捱不過翻新工程

在邨內經營逾40年的「美雅工藝百貨」老闆郭先生亦收到延期清場通知，但他坦言幫助太大，對目前清貨進度感悲觀，他稱：「我哋已經係『監平監賤』咁賣，根本都清唔切，仲有幾多日清貨？就算派畀人，人哋都接唔切啦！」

郭先生表示，從20多歲開始便在邨內街市營業，半年前因二樓街市翻新後遷至現址，現在再度需要搬遷，不同的是，今次並沒有新舖位繼續營業。他又指，本以為店舖成功捱過疫情，生意在近月內已有所好轉，但沒想到最終是捱不過翻新工程。

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舊式文具店因舊屋邨消失而沒落

石芳樓首輪清場名單中還有「大生文具公司」，暫時是需要遷走的五間商戶中唯一一間決定遷往石荷樓新舖的商戶，亦是邨內唯一一間文具店。

老闆周先生表示，早在四年前已有預感翻新工程會影響店舖，但工程多年來一直沒有時間表，便以為相安無事。他又形容，接到搬遷通知當下「晴天霹靂」，直斥業主通知時間倉促，只給予合約所指的一個月通知期，令一眾商戶感到手足無措，他語帶不滿地說：「既然一早有規劃，點解唔可以早啲通知？搞到我哋亂晒大籠。」

為求及早清貨，「大生」全店貨物一律大減價，周先生說：「我都擔心散唔切貨，寧願減價平賣。」他稱，近日不少街坊得知該店需要搬遷，前來尋寶買下心頭好。記者看到「大生」門口吊着一串串「西瓜波」，門前放了舊式彈乒乓波機等小遊戲，充滿舊式屋邨情懷，很多貨品都顯露歲月痕迹。老闆更透露，店內仍藏有80年代出產的「古董級」玩具，包括，日本玩具大廠BANDAI在80年代出產的「聖戰士」模型、千禧年出產的遊戲卡包等。

石圍角邨大型翻新工程勢在必行，周老闆慨歎，舊式文具店終有一天，會因為這些舊屋邨消失而沒落，令他難免感到唏噓地說：「街坊文具店買少見少，都冇辦法，新事物取代舊事物係必然，做得幾耐得幾耐啦！」

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