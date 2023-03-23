上水兩地擬建公營屋涉5500伙　大頭嶺用地與豪宅、粉嶺高球場為鄰

房屋署近日提交到北區區議會的文件顯示，將會在古洞大頭嶺和彩順街興建公營房屋，前者由綠化地帶改劃而成，鄰近粉嶺高球場和多個豪宅屋苑等，而後者的前者則為九巴車廠，兩個地盤分別最快在2032年和2029年落成，合共提供5,500個單位。



上水大頭嶺用地原本為綠化地帶及「政府、機構或社區」用地，政府去年將用地改劃成住宅，以發展公營房屋。（Google Map街景截圖）

文件指，上水大頭嶺的擬議發展用地毗鄰粉嶺公路，鄰近豪宅「高爾夫．御苑」、粉嶺高球場和行政長官粉嶺別墅等，地盤約2.44公頃，將以6.8倍地積比，興建5座住宅大樓，預料可提供3,100個單位、容納8,400人。

房屋署指，按現時土木工程拓展署交付土地的時間表，預料建屋工程可於2028年展開，最後2032年落成入伙。

翻查資料，擬議地盤原本為綠化地帶及「政府、機構或社區」用地，政府去年將用地改劃成住宅，以發展公營房屋。土拓署表示，正為土地進行土地平整及基礎設施工程的勘查研究和設計等，將會移除地盤內的531棵樹，佔整體的65%，預料工程可於2025年動工，最快2031年竣工。

至於上水彩順街的項目則與圍村「松柏塱」相隔一條石上河，毗鄰上水救護站和深港中心等，地盤佔地約1.5公頃，將以6.7倍地積比，興建3座住宅大樓，大樓將不高於主水平基準上160米，預料可提供2,400伙，以容納5,400人。房屋署預料工程最快2025年動工，有望在2029年落成入伙。

翻查資料，擬議發展地盤原為九巴新石湖墟車廠，政府在2019年提出將有關用地收回，並改劃成住宅用地。