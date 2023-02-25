柴灣游泳池旁綠化帶　擬改建2700伙公營房屋　東區發展密度料大增

政府近年多次擬將綠化地帶改劃作公營房屋發展，規劃署最新文件顯示，擬改劃柴灣游泳池後方、一幅佔地約兩公頃的綠化地帶興建3幢公營房屋，料可提供2,700個住宅單位，最快2034年落成。



翻查資料，規劃署2014年曾表示今次擬改劃的用地，為東區7幅具潛力作房屋發展用地之一，當時估計7幅用地合共可提供3,000伙公私營住宅單位，而今次改劃涉及的2,700伙已佔當時估算90%，意味着最新規劃將令東區發展密度大增。



柴灣游泳池後方的土地，現時為綠化地帶和「政府、機構或社區」用地，佔地約2公頃，當局擬改劃作「住宅」用地。（Google Map截圖）

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規劃署、房屋署和土木工程拓展署聯合提交到東區區議會的文件顯示，柴灣游泳池後方的土地，現時為綠化地帶和「政府、機構或社區」用地，佔地約2公頃，當局擬改劃作「住宅」用地。

容納7290人 附近提供休憩及兒童遊樂設施

擬建公營房屋地積比為8倍，建築物高度以主水平基準上190米封頂，將會興建三幢住宅大樓，預料可提供2,700伙，將可容納7,290人，附近將會提供休憩及兒童遊樂設施、綠化空間、供社會福利、幼稚園、零售設施及泊車位等。值得注意的是上址面向柴灣華人永遠墳場，日後部份單位或會望墳景。

文件提到，為配合有關公營房屋發展，建議興建相關道路連接有關發展項目及新廈街，並興建行人通道通往小西灣道，以便利附近居民出入。

華廈邨是柴灣工廠邨大廈改建而來。（資料圖片）

另外，由二級歷史建築的「柴灣工廠邨大廈」改建而成的柴灣華廈邨華欣樓，現時被劃為「綜合發展區」地帶，當局擬將用地改劃為「住宅」地帶，以反映該處改建為公營房屋的現況。

翻查資料，規劃署在2014年曾向東區區議會提交文件指，東區有7幅具潛力作房屋發展用地，包括今次擬議改劃的柴灣游泳池後方，當時預料2016/17年後，用地便可供發展。當時文件顯示，連同早前已完成改劃、原本同屬綠化地帶的祥民道，當時預計7幅地合共可提供3,000個公私營住宅單位，惟單是祥民道的用地已涉及850伙，加上今次改劃的柴灣游泳池後方用地的2,700伙，已遠超當時的估算。