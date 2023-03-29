星光大道辦巨星展覽　紀念李小龍、陳百強、張國榮及梅艷芳

今年是李小龍、陳百強、張國榮及梅艷芳的離世逢10周年紀念年份，星光大道管理將於4月23日首次舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲．影夢」，以嶄新的編曲及舞蹈方式重塑四位已故傳奇演藝人，如何由平凡人蛻變為超級巨星。

星光大道管理將於4月23日首次舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲．影夢」。（星光大道提供圖片)

四個歌影迷會協辦是次活動

今年是李小龍逝世50周年、陳百強逝世30周年、張國榮及梅艷芳離世20周年，星光大道管理公司及油尖旺民政事務處趁這個特別年份，舉辦「星光聲．影夢」展覽，讓公眾懷緬四位巨星。四個歌影迷會「李小龍會」、「芳心薈」、「 That's Leslie• 榮の聯盟 」及「為你喝采陳百強歌迷會」也有份協辦．活動費用全免。

巡遊活動將於4月23日下午2時舉行，以星光大道李小龍銅像旁為起點，途經梅艷芳銅像，金像獎女神銅像作為終點。

星光大道屆時將劃分為四區，並設有展覽板、巨星經典金句或歌詞，讓巡遊隊伍舞動經過，向李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強致敬；星光大道亦會同時舉行四位傳奇巨星展覽，為期兩星期，展覽板將展示他們的經典造型，闡述他們成名的不平凡故事，並設有二維碼供市民及旅客掃描重溫巨星們的歌影視精選名作。

霹靂舞、街舞重新演繹與四位巨星相關著名樂曲

星光大道管理公司表示，適逢霹靂舞(Breaking)即將首在明年巴黎奧運亮相，料成為全球運動熱潮，故特別邀請著名獨立音樂人MC仁DJ音樂製作團隊，重編四位巨星的著名樂曲，並注入霹靂舞、街舞新元素，由五位霹靂舞港隊代表B-boyCPlus、B-boySoSze、B-boyFour、B-boySoulGreen、B-girlIfree首度在星光大道表演，供四位巨星歌影迷會成員、市民及旅客欣賞。

緊接巡遊活動是在香港文化中心露天廣場舉行的戶外《聲．影馬拉松》，同為康樂及文化事務署主辦的「香港流行文化節2023」節目。

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