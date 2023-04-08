首部組裝合成升降機5月底九龍城聯合道登場　可隔空撳𨋢毋須神器

政府積極推動「組裝合成」法，除了建造公屋，連升降機都可以組裝合成。運輸及物流局局長林世雄今日(8日)表示首部有採用「組裝合成」建造的升降機將於下月底在九龍城啟用，施工時間較傳統的建築法減省了約六個月。



林世雄指，「組裝合成」升降機可加快工程進度，同時因為升降機組件先在廠房橫向建造，空間更大，工人不用在室外垂直又狹窄的升降機塔結構內工作，就更安全又可容納更多工人。



首部「組裝合成」升降機位於橫跨聯合道近聯福道行人天橋

林世雄在運輸及物流局網誌，指政府在2012年推出「人人暢道通行」計劃，積極為公共行人通道加建升降機或斜道等無障礙通道設施。為加快進度，路政署採用「組裝合成」建造升降機，預計有採用相關建築法的升降機，將於下月底在九龍城橫跨聯合道近聯福道的行人天橋啟用。

施工時間較傳統快半年 林世雄：工友不用爬高爬低更安全

林世雄指，「組裝合成」升降機有多種好處，以往工地在室外，垂直的升降機塔十分狹窄最多只可容納3至4名工友，工友又要「爬高爬低」；而「組裝合成」升降機的組件先在廠房橫向建造，可在更大的工作空間工作，同時容納超過10名工人，更不用「爬高爬低」就更安全，亦因為在室內廠房建造，就可避免惡劣天氣。

在廠房內進行升降機裝嵌時，另一批工友可在現場工地同時進行遷移地下公共設施及建造升降機地基的工序，工程進度就加快；而將裝嵌的工作由公共道路及路旁土地搬到廠房內，可降低現場施工所產生的噪音和塵埃，減少對附近居民和行人的影響。

「組裝合成」建築法的升降機可在廠房安裝升降機部件。(運輸及物流局網站圖片)

搬運組作件具挑戰 裝嵌須小心翼翼

林世雄又引述路政署職員指，工程中最關鍵和具挑戰性的工序是由廠房運送升降機組件到工地安裝，避免運送過程車身太顛簸。同時將橫向的「組裝合成」組件轉換成垂直方向時，必須小心翼翼保護已裝嵌在升降機塔內的升降機機廂和抽風系統、控制面板等部件，以及裝嵌在升降機塔外的玻璃外牆、百葉窗及覆蓋層等部件，避免出現任何差錯。

林世雄指工程團隊不忘「以民為本」的初衷，在升降機加設貼心設備，例如為升降機機箱設置免觸式按鈕，讓市民可「隔空撳lift」，免除大家隨身攜帶「撳lift神器」的煩惱，而升降機的出口亦將設有簷篷，為等候升降機的市民「遮光擋雨」。另外，考慮到輪椅使用者的需要，工程團隊亦會在合適的升降機機廂側面加設控制面板，增添按鈕選擇。

積極推展另外194個加建升降機新工程項目

他指「組裝合成」建築法令施工時間較傳統的建築法減省了約六個月，而日後「人人暢道通行」計劃下每項行人通道加建升降機工程，會更廣泛使用「組裝合成」建築法。目前正積極推展另外194個加建升降機的新工程項目。