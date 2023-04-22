兩世紀筲箕灣阿公岩村恐滅村　政府擬收地重建公營房屋涉1500伙

茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村三個市區寮屋村要清拆興建公營房屋，引起社會對保育古村的迴響，筲箕灣有近200年歷史的阿公岩村亦面臨被滅村危機。規劃署、房屋署和土木工程拓展署最新文件顯示，擬收回阿公岩村用地，以發展公營房屋，預料可興建1,500個單位，最快2032年起分階段落成，若發展計劃獲拍板通過，這條港島碩果僅存的古村，將於未來幾年被收回清拆、變身摩天望海公營房屋。



最新文件顯示，選址位於筲箕灣阿公岩村，毗鄰東區走廊，對面是養和東區醫療中心，地盤佔地約2.41公頃，現為休憩用地、綠化地帶、商貿、綜合康樂發展區和道路，當局擬將用地改劃為住宅地帶，建築物高度限制以主水平基準上110米封頂，預料可提供1,500個單位，以容納4,050人，發展規模較原訂的600伙大增1.5倍。

當局擬分兩期發展公營房屋，首期位於東健道，將會興建一幢住宅大樓，而第二期則座落在民興工業大廈兩側，合共會興建6幢住宅大樓，預料兩期分別在2032年和2037年落成。

文件指，政府擬引用《收回土地條例》及其他適用條例，以收回土地作公營房屋發展及相關設施工程，

根據Google地圖的街景和衞星圖片，擬議發展的阿公岩村為寮屋區，現時仍有多間寮屋和石屋，亦有商店營業。翻查資料，阿公岩村的歷史可追溯至1841年，亦即該村有至少有182年歷史，是香港開埠初期人口聚居地之一，當時約有200人口，在80年代起，村民陸續增加並僭建屋宇，令阿公岩村演變成現時的寮屋區。

擬議發展的阿公岩村為寮屋區，現時仍有多間寮屋和石屋，亦有商店營業。（Google Map截圖）

另外，房屋署文件亦顯示，當局擬在柴灣祥民道興建公營房屋，選址與柴灣公園、法國國際學校為鄰，地盤佔地約0.5公頃，將以不多於8倍地積比發展兩幢住宅樓宇，預料合共可提供730個單位，可容納約1,970人。

擬議發展計劃將興建有蓋行人通道連接祥民道和柴灣港鐵站，亦會設有60個名額的長者日間護理中心及體弱長者家居服務隊，預料工程可於2026年動工，並於2031年落成。

翻查資料，祥民道用地原為綠化地帶，是規劃署在2014年提到，東區7幅具潛力作房屋發展用地的其中一幅，當局原擬興建850個單位，現時的發展計劃較早前的規模大減14%。