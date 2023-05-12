標記麻雀｜工程完成今重新開業　景叔笑容滿臉：續傳承手雕工藝

70年手雕麻雀老字號「標記蔴雀」（標記麻雀）去年9月底收到屋宇署清拆令，引起市民對本地傳統手工藝的關注，其後業主向署方提交工程方案，終獲准原址經營。標記蔴雀負責人今日（12日）在Facebook發文宣布，有關工程已順利完成，落實可以於原址重新開業。



「標記」第三代傳人、手雕麻雀師傅張順景（景叔）的家人向《香港01》表示，景叔今日明顯「開心咗、精神咗」，形容他全日笑容滿面，亦收到不少街坊的溫暖慰問。景叔感謝市民支持，矢言會繼續將手雕麻雀的工藝傳承下去。



「標記蔴雀」的Facebook專頁宣布，最近得到業主確認，相關工程已順利完成並符合屋宇署規例，今日終於在佐敦道原址重新開業。「標記」負責人稱感謝屋宇署及業主積極配合，讓店舖符合相關規例後重新營業，亦感謝傳媒朋友、街坊及顧客的支持。

裝修後的「標記蔴雀」店面因為防火要求而有些許縮小，換上新招牌後令整間店煥然一新，景叔也終於放下心頭大石。景叔家人直言，「唔識點形容景叔今日嘅開心」，指景叔過去半年因店鋪問題，影響到「個人比較無咩希望、比較攰」，但今日重開明顯「開心咗、精神咗」，亦笑容滿面。

景叔家人表示，景叔十分期待今日重新開張，有不少街坊經過紛紛上前打招呼、噓寒問暖，形容感覺很窩心。

「標記蔴雀」的帖文提到，景叔會繼續將香港非物質文化遺產、手雕麻雀的工藝傳承下去，讓更多人欣賞，也會繼續提供門市服務和不定期舉辦手雕麻雀工作坊。

▼2022年10月8日 標記麻雀接獲業主告知屋宇署月底要清拆其店消息▼



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