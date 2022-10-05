標記麻雀遭發清拆令　月底結業冀獲保留：讓我們傳承手雕工藝

打麻雀是不少港人喜愛的娛樂，而「攻打四方城」時最重要的一副麻雀，更可能是由人手逐一雕刻而成。「標記麻雀」是香港少數仍出產手雕麻雀的店舖，在佐敦「樓梯舖」屹立逾30年，不過上月底接獲屋宇署通知，因樓梯舖違反僭建條例，故須在10月底前離場結業。



「標記麻雀」在facebook專頁發文指，負責人景叔已屆70多歲，亦面臨營運的種種困境，但他並不打算就此走進退休生活：「衷心希望政府相關部門可以酌情處理，有條件地保留原址，讓我們繼續將這份傳統手雕麻雀工藝傳承下去。」



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「標記麻雀」今日（5日）在其Facebook專頁中公布，上月底接獲業主通知，屋宇署就樓梯舖位置頒布清拆令，並指：「標記蔴（麻）雀始終未能面對時代的洪流，並將於十月尾遷離陪伴近半世紀的佐敦。」貼文中強調，十分不捨長久以來給予支持及鼓勵的顧客們。

標記又指，手雕麻雀傳承三代，負責人景叔一直希望繼續堅持工藝，即使已到古稀之年，亦面臨營運的種種困境，但他並不打算就此走進退休生活，故希望政府相關部門可以酌情處理，有條件保留原址：「讓我們繼續將這份傳統手雕蔴雀工藝傳承下去。」

手雕蔴雀工藝或於將來終要面對失傳。可是景叔和我們亦衷心希望，手雕蔴雀背後那三代人的故事，至少有你們與景叔一起記住。 標記麻雀Facebook

貼文中憶述景叔學習手雕麻雀的經歷：「自年幼起經已跟隨父親，學習手雕蔴雀這門傳統手工藝。從工具、顏色的挑選，到一刀一刀、重複來回的雕刻，不經不覺，手雕蔴雀成了景叔生活中不可或缺的一部份。」而對手雕麻雀或將失傳，貼文稱：「眼看著自幼堅持至今的技藝，似乎真的走到最後一段路，豁達背後那無法言喻的苦，相信只有景叔心裡最清楚。」

《香港01》已就事件向屋宇署查詢。