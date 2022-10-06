標記麻雀｜71歲大壽翌日獲知清拆　手雕半世紀不言退：無咁快棄權

熙來攘往的佐敦廟街牌樓對面，有一間面積目測只有數十呎，但傳承近70年手雕蔴雀工藝的老店，正面臨清拆結業的危機。手雕麻雀師傅張景順（景叔）靠一撇一捺雕刻麻雀已逾半個世紀，他是「標記蔴雀」（標記麻雀）的第三代傳人，上月28日慶祝71歲生日後翌日，即接獲東主告知屋宇署月底要清拆其店鋪的消息。



疫情未打倒「標記蔴雀」，但一紙清拆令卻令碩果僅存的工藝老店可能要在月底結業，風雨不改每日工作12小時的景叔永不言退，強調不希望三代傳承被這樣終結歷史，希望政府可有條件讓他維持原址經營，「做得到我一定做落去，我無咁快棄權……因我呢行已式微，再唔推廣，後生個輩唔知咩叫手雕麻雀，希望出多少力，比多啲人知道。」



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得悉清拆晴天霹靂 標記麻雀第三代傳人景叔：訓唔到覺

「標記蔴雀」店址清拆一事雖然醞釀數月，但從未拍板落實，直至景叔上月28日過完71歲大壽後，翌日竟接獲東主信息，稱屋宇署以安全為由清拆位於樓梯底的店址。景叔形容，得悉消息後尤如晴天霹靂，直至今日仍然忐忑不安。他接受訪問時，聲線亦相當沙啞，坦言：「心情低落訓唔到覺，聽我把聲都知，好傷腦筋，咁多野要諗。」

心情低落訓唔到覺，聽我把聲都知，好傷腦筋，咁多野要諗。 標記蔴雀第三代傳人張景順

小學五六年班已常在店裡玩耍 一幫便逾50年

由幫父親看店的年輕少年郎，一路靠磨練技藝成白髮蒼蒼的手雕麻雀師傅，景叔憶述三代老店的歷史，指小學五、六年班已時常在店裡玩耍，中學起已到店裡幫忙，一幫便逾50年。他笑言讀書時間曾做過三天暑期工，人工未袋已被父親急叫回店裡幫忙：「（當初）鐘意唔係鐘意嘅，屋企做你無理由唔幫手，出去打工又係咁上下。」

雖說「第一次」總令人印象深刻，但半個世紀過去，景叔笑言已忘記第一次雕一副麻雀的經歷，只記得當年經常有舊牌回收，就用舊牌試雕，並跟著父親及店內師傅學藝，慢慢開始雕新牌，又一步一步在父親手中接過由爺爺一輩已經營的店。

景叔希望政府可保留原址，一切可有商有量互相配合。（盧翊銘攝）

全盛期佐敦至少15間麻雀店 景叔見證盛世到式微：手雕起碼一千蚊副調頭走啦

景叔入行時正是5、60年前手雕麻雀最盛行的年代，他稱當時佐敦一條街已有十多間同類鋪頭，區內至少有15間，惟現時區內僅剩約兩間麻雀店，僅其一間有做手雕麻雀，據其所知，全港可能亦只有5間同類老店。見證盛世到式微：「打麻雀仲有人打，但而家（手雕麻雀）已淘汰哂，又耐又貴，而家機器又快又平，4、500蚊買到副，我起碼一千蚊，啲人聽到千字都調頭走啦。」

打麻雀仲有人打，但而家（手雕麻雀）已淘汰哂，又耐又貴，而家機器又快又平，4、500蚊買到副，我起碼一千蚊，啲人聽到千字都調頭走啦。 標記蔴雀第三代傳人張景順

傳承上一輩的「捱得」精神，景叔表示，自己一年365日只有年初一會休店，其餘日子風雨不改工作超過12小時，中午12時開店、凌晨12時後才會下班，「八號風球都返，只要有地鐵就返，夜晚我係主角，因為無人問嘢又無生意，可以專心做嘢。」景叔兒子亦表示，父親因要看顧店鋪，故從來未曾與父親離開香港旅遊，問到景叔有否放過大假，他竟直言：「咩叫大假？唔關我嘅事。」

年初一休息一日，八號風球都返，有地鐵就得……咩係大假？唔關我嘅事。 標記蔴雀第三代傳人張景順

景叔又說，以前一天可以雕到一兩副麻雀，但近年年事已高，可能四五天才完成一副麻雀。面對三年的疫情，景叔坦言影響嚴重，但非手雕的行家卻稱生意更好。他稱問過不少顧客，對方表示因不知疫情何是結束，故選擇買較便宜的麻雀，惟景叔強調自己有不賣平價麻雀20年，因該些質料塑膠味太重，感覺亦不健康。

雕刻麻雀逾50年，景叔雙手已被雕刻刀不斷「拮」破皮。（盧翊銘攝）

半個世紀擁有數之不盡的故事，問及與顧客間最深刻的故事，景叔攪盡腦汁思考許久，笑道：「突然諗唔到，腦唔知點轉，一定有，太多了……」他指，有不少顧客特地在元朗、港島過海而來，「有啲老顧客真係好懷舊，好遠都嚟，佢地會話『計平啲啦，我咁遠水路幫襯你』。」

有啲老顧客真係好懷舊，好遠都嚟，元朗、過海都嚟，佢地會話『計平啲啦，我咁遠水路幫襯你』。 標記蔴雀第三代傳人張景順

店鋪面臨清拆的人消息已被廣泛報道，景叔用白底紅字寫上「業主搬遷急清貨」的大字，不少街坊舊客駐足問候，期間更接到大量顧客的查詢電話，訪問期間更有一名年輕人到店訂購手雕麻雀。

21歲男趕來訂手雕麻雀：更易甩牌

21歲的張先生表示，因父母愛打牌，自己與朋友也喜歡打牌，並約定要到「標記蔴雀」買一副手雕麻雀，朋友雖已移民，但當聽到清拆消息亦即趕來訂購一副，「因為同朋友講左呢間野好耐，朋友移哂民，幫佢買諗住送比佢。」他認為手雕麻雀「更易甩牌」，亦比麻雀軟件更真實及富有人情味。問及一副手雕麻雀要等半年，他笑言：「好嘢唔怕耐。」

希望可保留原址：政府叫我改咩就改 最緊要唔好畀（手雕）麻雀失傳

聲線沙啞的景叔，最後仍不忙感謝老顧客多年支持，同時寄望新客可「多啲玩麻雀、買手雕同買靚料」，並再三強調即使店鋪最終要清拆，亦不會「走數」。他希望政府可保留原址，一切可有商有量互相配合，「政府叫我改咩就改，最緊要唔好畀（手雕）麻雀失傳」，又堅定表示不希望退休，「做得到我一定做，我無咁快棄權……我個輩係咁樣㗎，捱慣咗，唔似後生個輩，後生個輩懶啲。」