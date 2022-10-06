標記麻雀｜一撇一捺刀刻上色巧奪天工　手雕師傅：雕筒子錯恨難返

一撇一捺仔細刻劃，再小心翼翼上色，需要絕妙的技巧及功力，才可製成一副手雕麻雀。香港碩果僅存的手雕麻雀老店「標記蔴雀」（標記麻雀）第三代傳人張景順（景叔）表示，要雕成一副麻雀，先要挑選物料，再送到內地廠房加工再切割，送回店內再由景叔一刀一筆雕刻上色，才製成「四方城」的主角。



他又透露自己雕麻雀時，喜歡先難後易，故習慣先雕萬子，因萬子最多筆劃，最易則筒子，惟最易亦是最危險，「筒子一轉彎就返唔到轉頭。」



面對清拆危機，他坦言最希望原址保留，令技藝得以繼續發光發熱，讓人知道上一輩手工藝毫不簡單，「唔係講笑㗎，拮手拮到起哂疤。」



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希望出多少力，畀人知道以前個輩真係好辛酸，唔係講笑，拮手拮到起哂疤，好辛苦，講就輕鬆，做好辛苦。 標記蔴雀第三代傳人張景順

要雕成一副麻雀談何容易，從事手雕麻雀逾50年的張景順(景叔)表示，落手之前首先需要挑選材料，原素材是尤如玻璃櫃大小的板，需先將素材送往內地工廠加工，並切割成「一粒一粒」的麻雀，並送返店內。當他收到加工後的「麻雀」，就可以落手雕刻。

景叔透露，自己喜歡「先難後易」，故習慣先雕萬子，因萬子最多筆劃，花費工夫亦最多，而最易是筒子，但筒子卻暗藏危機，「最快但最危險，要小心，因為筒子要轉彎，一轉就無得返轉頭。」他指會先雕完兩三副才開始上色，「油一副要咁耐，油兩、三副都有咁耐，因為要等啲油乾。」

景叔表示，自己習慣先雕完兩三副才開始上色。（資料圖片）

近年經常出現一些體積較小的麻雀，是否麻雀亦受香港土地問題而要「改朝換代」？景叔笑着「解畫」，稱體積較小的是台灣牌，體積較大的是廣東牌，香港主要打廣東牌為主，故會購入體積較大的廣東牌，但近年越來越多人愛用台灣麻雀，因此大小有分別。

雕工已熟能生巧的景叔，指台灣麻雀因較幼小，雕刻時要更加注意，自己習慣先雕好其中一款牌，才換另一種牌型，「（轉牌款）初初雕會唔慣，但雕慣咗就一樣。」

除標準麻雀外，景叔亦會接一些顧客訂制或特別要求的訂單，其店面亦擺放不少樣版，像「張景順雕」、「虎虎生威」、「善」等，甚至戒指、玫瑰等，雕起來亦駕輕就熟。問及最喜歡雕什麼，他笑言：「無乜所謂，通常係好意頭嘅字，個客鐘意咪叫我做囉，我緊係鐘意啦，有好意頭最鐘意。」

無話難雕，多筆劃就難啲，一樣做法，最好係一字啦，最少筆劃。 標記蔴雀第三代傳人張景順

雕刻麻雀逾50年，景叔雙手已被雕刻刀不斷「拮」破皮。（盧翊銘攝）

一代傳一代的技藝，到景叔手上再無繼承，他坦言不收徒弟與行業式微有關，因以前生意好時，過年前兩三個月已訂單爆滿，惟到現時到年三十仍要擔心無生意，「周不時一日都做唔到生意，唔發市好平常，成個禮拜都做唔到一千銀都有，我賣一副牌都已過千啦。」

無人學啦，因為無生意，佢叫我教我都唔教啦，真係搵唔到食嘛，要學幾年㗎，唔通學一日半日？緊係唔得啦，你就算雕咗都要有個客欣賞你，買你嘢咁至ok。 標記蔴雀第三代傳人張景順

技藝雖無入室徒弟承接，但景叔卻越來越多「小徒弟」。他表示，近年工作坊越來越熱門，自己不時都受邀到工作坊傳授技巧，尤其外國婦女對手雕麻雀最感興趣。他更透露，外國人視手雕麻雀是一門藝術，經常捨得花錢買入，現時店內有四成生意都是外國客。

（外國人）好鐘意，佢地肯出錢、捨得買，當我哋係藝術，想買留念，佢覺得值得。 標記蔴雀第三代傳人張景順

景叔希望政府可保留原址，一切可有商有量互相配合。（盧翊銘攝）

三代傳承，店址曾搬遷過四次，但總離不開佐敦區內。景叔解釋，做生意希望總在左近，因老顧客會一直光顧，「啲客仔就喺左近，嚟都嚟你舊鋪幫襯啦，搬得遠又要佢搭車，啲客會走。」工藝老店去向未明，月底是否能開業仍是未知之數，景叔很簡單，希望這門手藝仍可繼續下去。