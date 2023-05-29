石圍角邨麥當勞翻新走「復古風」　增仿舊老麥壁畫 　周二重開

荃灣石圍角邨商場大翻新，多間小店被「集體清場」，令外界憂慮會波及邨內麥當勞最後一個麥當勞叔叔。石圍角邨麥當勞的翻新工程已完成，將於明日（30日，星期二）早上7時重開。



今日（29日）下午所見，該店翻新後走「復古風」，麥當勞叔叔仍然留守，新增蘋果批樹和仿繪舊麥當勞的壁畫等，分店設計內猶如時光倒流到1990年代，相信一眾大朋友將可重拾那些年的童年回憶。



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保存麥當勞叔叔 增蘋果批樹和漢堡包櫈

翻新前的石圍角邨麥當勞，是全港唯一保存麥當勞叔叔的分店，麥當勞早表明會保留麥當勞叔叔，並「賣關子」有新元素。今日所見，該店已完成裝修，「驚喜」是重現1990年代麥當勞店舖情況，除了麥當勞叔叔繼續坐陣外，尚有地面保留木地板，還重放了蘋果批樹和漢堡包櫈，以及十分顯眼的壁畫，有齊麥當勞各主要「代表人物」。

石圍角邨麥當勞明日重開，不過今日網上流傳相片可見，已有顧客在店內進食。原來記今日為員工的家庭日（family day），店內仍要執漏，故暫時不對外開放，明早7時才重新營業，麥當勞的粉絲將可到該店「打卡」。

食客有望與麥當勞叔叔「搭枱」用餐

記者下午在石圍角麥當勞外所見，發現麥當勞叔叔已「稍移玉步」，坐到旁邊鄰近廚房的椅子上，椅子和上面的窗由紅色改為白色，旁邊放了一張二人枱，相信日後食客可與麥當勞叔叔「搭枱」用餐。

蘋果批樹則在收銀處的另一邊，旁邊還有漢堡包櫈，牆上的壁畫除了有麥當勞叔叔外，還有小飛飛、滑嘟嘟和漢堡神偷等經典人物；連食客的桌椅都十分懷舊，踏進店內猶如回到小時候在麥當勞叔叔大腿上用餐的那些年。