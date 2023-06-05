粉嶺高球場｜政府倡建屋地暫列「未決定用途」　待修訂佈局及密度

規劃署今日（5日）向城規會提交文件，建議將粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東擬建公營房屋的用地，暫時修訂為「未決定用途」地帶。發展局表示，支持規劃署建議，以便土拓署與相關部門，跟進環評報告早前獲批的附帶條件，是「穩妥的權宜安排」。



發展局又指，儘管有關用地建議暫時修訂為「未決定用途」地帶，但草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向。



▼粉嶺高爾夫球場▼



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發展局表示，環評報告早前獲批的附帶條件，包括檢視房屋發展的布局設計、樓宇高度和發展密度；修改布局設計報告；擬備詳細景觀及視覺設計報告，以及向環保署署長提交有關報告。

需就環評報告審批附帶條件作出調整

發展局指出，去年公布的粉嶺／上水擴展區分區計劃大綱草圖，將約9.54公頃有關用地劃作「住宅（甲類）」地帶，主要是作高密度公營房屋發展，地積比率為七倍，高度為主水平基準170米。因應上個月環評報告的審批附帶了一些條件，這些發展參數需作出調整，而調整幅度將視乎土拓署日後研究的結果和環保署署長的審批。

由於這些跟進研究和環保署的審批需時完成，今年11月底法定城規程序期限前提交予行政會議的草圖，如仍保留現時容許高密度發展參數的「住宅（甲類）」地帶，並不合適。發展局認為將用地暫時修訂為「未決定用途」地帶是穩妥的權宜安排。

▼2022.10.14直擊將收回建公營房屋的粉嶺高爾夫球場舊場▼



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草圖說明書表明發展公營房屋意向

倘城規會11月底前完成草圖的討論，土拓署便會立即展開上述研究，估計需時約12個月，預計2024年年底提交報告予環保署署長考慮。屆時如報告獲批，規劃署會盡快啓動後續法定改劃程序，為有關用地建議合適的法定住宅發展參數和相應的用途在規劃大綱圖標示。一如以往，屆時市民可按既定程序就改劃建議提出意見。

料影響建屋進度

發展局表示，相關事態發展難免為擬議公營房屋發展的規模和時間表帶來影響，但政府需尊重並跟進法定環評審批的附帶條件，並就跟進安排向城規會提供專業、實事求是的意見。

儘管有關用地建議暫時修訂為「未決定用途」地帶，「但草圖的說明書依然表明發展公營房屋的意向」。當局指暫時修訂提供「緩衝期」，讓土拓署及有關部門跟進研究合適的布局和發展參數。

至於粉嶺高爾夫球場粉錦公路以東餘下約21.65公頃南端用地，發展局補充指出，環評審批的結果並無影響草圖建議的「其他指定用途」註明「保育暨康樂」地帶。

9月1日將按計劃收回32公頃用地

正如政府早前多次指出，不論城規程序進展如何，粉錦公路以東所有32公頃用地的短期租約將於今年8月31日屆滿，政府於9月1日將按計劃收回。康文署將負責有關場地的管理和保養工作，包括預留作公營房屋發展的北端部分，直至該部分交予土拓署開展工程。至於有關場地管理及開放的詳細安排，康文署稍後另行公布。此外，政府早前已表示，如香港哥爾夫球會未來在舉辦大型賽事期間需要臨時額外土地以作支援，相關部門亦樂意在可行情況下提供適切協助。

城規會將由6月12日起就草圖召開聆聽會，考慮所收到就草圖提出的申述和意見。為此，規劃署今日發出城規會文件交代收到的申述和意見以及部門回應，包括建議將有關「住宅（甲類）」地帶暫時修訂為「未決定用途」地帶。

城規會將會在完成聆聽會議後，經考慮所有申述和意見，以及規劃署的建議，而決定是否對草圖作出修訂，包括是否接納規劃署建議把擬議建屋部分在發展參數獲確立之前暫時修訂為「未決定用途」地帶。

本土研究社：咁究竟政府決定咗起樓未？

本土研究社成員陳劍青認為，政府早前有明確意向在該處興建公營房屋，惟現時列作「未決定用途」地帶，形容情況相當弔詭，「咁究竟佢決定咗未？」，並稱一般做分區大綱圖時，較少情況會將新用地納入「未決定用途」地帶。

他指出，由於分區計劃大綱圖最終會交由行政會議審議，過去行會召集人葉劉淑儀、成員劉業強等，曾發聲反對在該處興建公營房屋，現時環評報告已通過，質疑「係咪過程係行會度卡住咗？修訂是否因為行會有好大阻力聲音而唔想搞？」要求政府應解清楚。

發展局提到今次修訂「相關事態發展難免為擬議公營房屋發展的規模和時間表帶來影響」，陳劍青指過往政府堅持在該處興建房屋，但看到今次修訂明顯與政府過往態度有重大轉變，「環評延期唔係政府決定，但今次由發展局主導同建議，同政府之前堅持要起公營房屋有好大出入」。

他亦質疑原定要在其他收地範圍興建的北區生態公園是否會繼續，還是會續租予哥爾夫球會。